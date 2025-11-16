Este barrio de Zamora contará con una nueva zona verde: así es el proyecto

Vistalegre es uno de los barrios más pujantes de Zamora capital. Decenas de personas han pasado a habitar esta zona de la ciudad debido al menor coste de sus viviendas en comparación con el centro, la amplitud de sus calles y los abundantes servicios que ofrece, con establecimientos comerciales de todo tipo.

Ahora además contará con una nueva zona verde debido al último proyecto de renaturalización del Ayuntamiento de Zamora. Ayer, el alcalde, Francisco Guarido, anunciaba en redes sociales esta última actuación, que tendrá lugar en el terreno que hay entre el centro comercial Vista Alegre y las viviendas.

Según Guarido, "se plantarán árboles, se harán caminos, zonas estanciales con bancos y pasearán los vecinos en lo que antes era una zona completamente abandonada". ¿La fecha para disfrutar de esta nueva área verde?: finales de diciembre. Además, como ha respondido en el apartado de comentarios, se prevé la creación de huertos urbanos en otra parecela de Vistalegre.

Estado de la parcela de Vistalegre que se convertirá en una nueva zona verde. / Cedida

El proyecto ha sido recibido con entusiasmo, en su mayoría, por los usuarios de redes sociales de Zamora, sobre todo los residentes del barrio de Vistalegre. Y esto ha llevado a otros vecinos de Zamora a pedir nuevas zonas verde en las zonas en que habitan. Un zamorano le pide al alcalde estudiar la opción de renaturalizar la parcela de San Frontis situada junto al futuro parking de caravanas: "Actualmente parece utilizada como escombrera y creo que podría convertirse en un espacio verde muy beneficioso para el barrio y como carta de presentación de la ciudad a los visitantes que hagan uso del parking", explica.

"Renaturalizar de verdad un núcleo urbano es devolver los procesos naturales que se han perdido con la urbanización del espacio, eso es lo esencial, y no se está consiguiendo...", valora otro usuario. "Por supuesto, personalmente valoro cosas así, pero hay que ir a más y comenzar a poner coto a actividades que no por ordinarias son menos destructivas para nuestro entorno más inmediato", responde a Guarido en el apartado de comentarios de la publicación.

Como sucede en la mayoría de publicaciones del alcalde, otros usuarios han aprovechado la ocasión para pedir actuaciones en distintos puntos de la ciudad. Una zamorana le pide a Guarido que "se acuerde" de la carretera Almaraz hasta el colegio Corazón de María, con "aceras muy estrechas y levantadas, árboles en medio de la acera y todo lleno de cardos".