Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa: "Queremos que Monte la Reina atraiga industria tecnológica"

La «número dos» del Ministerio de Defensa, que esta semana inauguró en Zamora un congreso nacional sobre I+D en Defensa y Seguridad detalla en la entrevista algunos aspectos del futuro cuartel de Monte la Reina y las empresas que podrían asentarse en la provincia a su abrigo.

¿Cuándo estará terminado el campo de tiro que va a habilitarse en Monte la Reina y qué puede suponer?

En enero estará perfectamente operativo, ya estamos terminando. Son dos campos de tiro rehabilitados y todo lo que es el entorno del campo de maniobras. Son muy importantes porque van a permitir que unidades más avanzadas, unidades que necesitan mayor exigencia en el entrenamiento puedan estar ya en Monte la Reina. El ejército de tierra tiene un planeamiento muy avanzado porque tenemos que hacer compatible la presencia de maniobras con el desarrollo de toda la infraestructura. Como bien sabe, el Ejército lo tiene todo muy bien pensado, perfectamente planificado para que todas las actividades sean perfectamente compatibles.

En cuanto al cuartel en sí de Monte la Reina, ¿cómo está ahora mismo el proyecto?

Está muy avanzado porque tenemos ya todos los contratos en marcha y la fase administrativa prácticamente concluida. Ahora mismo estamos avanzando en los contratos por partes para poder facilitar ya la presencia del Ejército de Tierra en Monte la Reina, seguir construyendo y, sobre todo, que se vea ya la importancia de este proyecto estratégico. Por eso le doy tanta importancia al hecho de que la próxima semana ya se da la autorización para invertir 27 millones de euros. Y estos 27 millones van a lo que no se ve, pero que es lo más importante de la infraestructura, lo que denomino el sistema nervioso.

¿A qué se refiere con ese "sistema nervioso"?

Son los viales, todo el saneamiento, todas las acometidas de agua y, sobre todo, las grandes redes de telecomunicaciones. Esto es un acuartelamiento 3.0 y si hay algo fundamental es que va a estar muy vinculado al dato, a la protección de datos, al uso de nuevas tecnologías y muchísimo a la Inteligencia Artificial. Esto hace que todas las redes de telecomunicaciones sean esenciales. Luego lleva su propio depósito de combustibles, lo que en el argot ya se llama la gasolinera. El cuartel tiene que tener autonomía y esta autonomía se la da este tipo de infraestructuras. Hemos hecho dos cosas, hemos ido compatibilizando la parte administrativa de toda la contratación, con la relación de proyectos y las licitaciones, que es un proceso muy largo, con la obra. Entre esas obras que hemos hecho está la rehabilitación de ese conjunto de edificios y de los propios campos de tiro, porque era esencial que el Ejército de Tierra pudiera empezar ya, de una manera muy progresiva, el uso de Monte la Reina como campo de maniobras.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la entrevista / Victor Garrido / LZA

¿Mantienen los plazos de empezar el acuartelamiento a principios del próximo año y concluir las obras necesarias para que esté operativo en 2027?

Sí, nosotros mantenemos el plazo de 2027 y la licitación, como ya le digo, es inminente puesto que el primer contrato, ya propiamente del nuevo cuartel, es el que ponemos en marcha la próxima semana con esos 27 millones de euros.

¿Qué inversión global se baraja en el acuartelamiento de Monte la Reina y qué número de militares podrían asentarse en él?

Nosotros siempre hemos dado unas cifras orientativas y mantenemos nuestro compromiso de 130 millones de euros de inversión. Esto, lógicamente, no incluye lo que luego va a ser el sostenimiento del propio cuartel sino que nos referimos solo a la inversión. Hemos calculado unos mil quinientos puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al cuartel. Ese es nuestro compromiso y en el que seguimos trabajando. Y luego, por supuesto, ustedes aquí habrán visto que han venido asociaciones de las empresas de defensa. Nosotros estamos trabajando con empresas de defensa para presentar las capacidades que este acuartelamiento. Este proyecto estratégico tiene, además de las ventajas que comporta Zamora, Toro y lo que es el conjunto de la provincia, porque los proyectos estratégicos del Ministerio de Defensa también buscan dinamizar en su entorno a la industria vinculada a la defensa.

La financiación está asegurada, el mayor gasto en Defensa es tecnológico para beneficiar al empleo y la economía

En ese caso, el cuartel de Monte la Reina ¿podría tener un efecto tractor para atraer a empresas e industrias auxiliares de tecnología en materia de defensa?

Para nosotros esta es la clave. Queremos que esta inversión tan importante del Gobierno de España sea capaz de atraer también industria y, además, industria tecnológica. Nosotros estamos invitando a las empresas a conocer el proyecto, a conocer también, como digo, las ventajas que tienen Zamora y la provincia, porque creemos que es una gran oportunidad. Lo estamos haciendo en todos los proyectos estratégicos y esperamos que también en Zamora sea un éxito.

¿Qué tipo de empresas de defensa podrían llegar a la provincia a la sombra del cuartel de Monte la Reina?

Estamos en este planeamiento ahora mismo, haciendo la presentación a empresas de muy diferentes características, porque lo importante es que las empresas conozcan el proyecto Monte la Reina y que sepan cuáles son las oportunidades que el proyecto les ofrece ahora mismo, en el momento de construcción, y las oportunidades que va a tener cuando esté en funcionamiento, que serán muy diferentes. Sobre todo, nosotros estamos invitando a empresas tecnológicas, porque nuestro objetivo es vincular el acuartelamiento a tecnologías muy sostenibles en el tiempo, que necesitan y crean puestos de trabajo de alta cualificación. No solo de ingeniería, sino también de Formación Profesional, ya que nosotros estamos haciendo una gran apuesta por la formación profesional dual.

¿Cómo se tendrían que preparan tanto Zamora como Toro y toda la provincia para poder acoger a estas empresas y para la propia infraestructura del cuartel y la gente que llegará con ella?

Están trabajando con nosotros tanto la alcaldesa de Toro como el Ayuntamiento de Zamora. Están conociendo a fondo el proyecto y es indudable. Hemos escuchado al comienzo del congreso al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora y cómo ha señalado que el primer objetivo que tienen es trabajar por una oferta de vivienda que ayude a fijar la población, que lógicamente va a venir vinculada a los puestos de trabajo que se crean. Y eso nos parece que es una muy buena decisión. A las empresas a las que les estamos presentando el proyecto, sobre todo, les hablamos de la ventaja de la situación de Zamora como nudo de comunicaciones óptimo por sus comunicaciones terrestres, tanto ferrocarril como también carreteras y autovías. Pero lo más importante es el talento. Nosotros insistimos en que Zamora tiene su propio campus universitario y que tiene, en un entorno poco más de cien kilómetros, tres grandes universidades públicas como son la Universidad de Salamanca, la Universidad de León y la Universidad de Valladolid. A las empresas tecnológicas lo que les importa es el talento, encontrar personas con alta cualificación, y en este sentido lo tienen garantizado. Luego. Zamora tiene también una red de centros de formación profesional muy valiosos y que estarían en condiciones de trabajar con las empresas tecnológicas que se asentaran en el entorno. Para nosotros es la clave, como Ministerio de Defensa nos volcamos en nuestro proyecto estratégico, pero también impulsamos a la industria con la que trabajamos a que conozca las oportunidades que ofrecen Zamora, Toro y, por supuesto, el conjunto de la provincia, porque indudablemente Benavente es un nudo de comunicaciones, con un polígono industrial enormemente atractivo. Y todo esto es lo que hay que poner en valor junto con Monte la Reina cuando hacemos nuestras presentaciones a la industria. Hay que tener en cuenta que por iniciativa de la ministra Margarita Robles hemos puesto en marcha una Dirección General de Innovación para la Industria de Defensa. Y es la que está en contacto continuo con la industria, con las empresas, buscando oportunidades y sinergias con los proyectos estratégicos del Ministerio.

Con estas perspectivas, ¿cómo puede afectar el proyecto de Monte la Reina al futuro de la provincia, en cuanto a reto demográfico y aumento de población?

Estamos seguros de que fijará población, pero sobre todo que va a atraer población si generamos no sólo personal militar o personal al servicio de la Defensa, sino también oportunidades de empleo en una industria que cada vez está más valorada por su capacidad para crear empleo de calidad. Y a las pruebas me remito, en el entorno en el que nos movemos, el de la industria aeronáutica, la industria en general, la propia Indra o Navantia. Es decir, tenemos que aprovechar las capacidades de esta industria en este proyecto estratégico, para que estén trabajando juntos con nosotros, que es lo que buscamos.

¿Cómo puede afectar el tema de que no haya presupuestos generales de Estado al proyecto de Monte la Reina y la inversión que hay que hacer?

La inversión está garantizada. Con presupuestos ya lo está, porque además tiene una subvención nominativa para el proyecto de Monte la Reina. Pero la prórroga presupuestaria no ha perjudicado para nada en absoluto a Monte la Reina. Aquí estamos continuamente sacando licitaciones e inversiones y, por lo tanto, ahí no va a haber ningún efecto que no sea positivo.

Igual que podía ser negativo el no contar con presupuestos, ¿en qué medida puede ser positivo para el proyecto de Monte la Reina el incremento de presupuesto en Defensa en España en el marco de la Alianza Atlántica? ¿Eso puede ayudar?

Antes del compromiso con la OTAN ya estaba Monte la Reina, pero indudablemente le beneficia. Sobre todo, no tanto al proyecto en sí, que ya estaba garantizado con el compromiso del Gobierno. La financiación estaba garantizada, pero, indudablemente, el hecho de que nosotros queramos que el acuartelamiento esté vinculado a tecnologías punteras, sí que le beneficia el incremento de gasto en Defensa que España hace para cumplir con la OTAN. Nosotros hemos apostado por que el mayor gasto en Defensa sea tecnológico, para beneficiar a la economía y al empleo.