sucesos en Zamora
Un vendedor de alarmas, acusado de rayar un turismo por venganza en Villalcampo
La dueña del coche dijo ver al comercial rozar su coche, tras rechazar el producto que le ofrecía
La denunciante sostiene que el procesado le dijo al rechazar la oferta: "con esa cara no me extraña"
La venganza sería el móvil que habría movido a un comercial de una conocida casa de alarmas de seguridad a rayar el vehículo de la vecina de Villalcampo que acababa de rechazar la compra de un sistema para su casa. "Con esa cara, no me extraña" que no quisiera la alarma, afirma la denunciante que le espetó el vendedor cuando respondió negativamente a su insistente ofrecimiento.
La vecina de la localidad zamorana y la amiga con la que estaba a la puerta de casa sostienen que el acusado, de iniciales FJ.P.R., se montó en el coche BMW de una conocida empresa de alarmas y dio la vuelta a la calle para aproximarse al vehículo de la mujer, "aparcado en frente de mi casa, sacó la mano por la ventanilla y lo rayó con algo, escuchamos el ruido".
El vendedor afirma que "se lo inventaron todo", "no sé por qué fueron a por mí". Comenzó su declaración en el juicio del Juzgado de lo Penal reconociendo solo que había pasado por Villalcampo de camino de Luelmo, donde había habido un tiroteo, ni recordaba hora ni la calle por la que pasó, ni si había hablado con alguien. Solo dijo que "una persona vino a toda velocidad hacia mí y me hizo fotos, me preguntó si había rayado un coche y después me dijo, ‘bueno, pues ya te enterarás’ y me fui porque soy una imagen y no puedo crear mala sensación, perjudico a mi empresa", en referencia a los logotipos del coche y de su indumentaria. La denunciante llamó a su hijo para que sacara fotos a la matrícula del BMW. El perito judicial indicó que los daños son compatibles con el uso de una llave.
