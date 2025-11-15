Reyes Rodríguez (Lácteas Cobreros): "La presencia de la mujer ha crecido mucho en los últimos años"

¿Cómo comenzó su trayectoria profesional en Lácteas Cobreros y qué ha significado para usted desarrollarse en una empresa con tanto arraigo en la provincia de Zamora?

Mis inicios en Lácteas Cobreros se remontan a 1991, cuando mis cuñados Jose Cobreros y Mari Paz Gil ampliaron su flota de camiones para dedicarse al sector lácteo. En ese momento consideraron que necesitaban ayuda y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos. Acepté la propuesta y, a partir de ese momento, me ocupé de la gestión de ganaderos, compras de materia prima y ventas de leche de cabra, oveja y vaca. Me pareció, desde el primero momento, un ambicioso proyecto que podía llegar muy lejos. Y así fue. Treinta y cuatro años después, nuestro grupo ha pasado de tener unos 20 empleados a más de 200 y nuestros productos se comercializan en más de 30 países a lo largo de todo el mundo.

El sector agroalimentario ha estado tradicionalmente dominado por hombres. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer dentro de este ámbito en los últimos años?

Afortunadamente, esto ha cambiado y la mujer está totalmente introducida en el mercado laboral agroalimentario, desarrollando cualquier tipo de trabajo y, por tanto, ocupando también puestos de responsabilidad en órganos de gobierno.

Lácteas Cobreros es una de las empresas lácteas más importantes de Castilla y León. ¿Cómo describiría la evolución de la compañía en los últimos años?

Lácteas Cobreros es una empresa que se encuentra en constante situación de expansión y ha conquistado con éxito varios mercados internacionales. Seguimos innovando nuevas fórmulas y nuevos productos para poder seguir creciendo y acceder a todo el mundo.

Además del mercado nacional, Lácteas Cobreros tiene una fuerte presencia internacional. ¿Qué importancia tiene la exportación para la empresa y qué mercados son los más relevantes actualmente?

La importación y exportación de nuestros productos es una parte muy importante en nuestra empresa, estamos presentes en las mesas de más de 30 países y seguimos ampliando fronteras para dar a conocer a todo el mundo la calidad de nuestro producto.

¿Cómo valora la contribución de la empresa al empleo y a la economía local en Zamora y en el conjunto de Castilla y León?

Con más de 200 empleados en nuestro grupo, creo que somos una empresa que contribuye notablemente a fomentar el empleo en la provincia.