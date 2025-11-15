El PP de Zamora se compromete a mejorar la atención a los diabéticos

Los parlamentarios del Partido Popular de Zamora en el Congreso de los Diputados, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, han mantenido un encuentro con la Asociación de Diabéticos de Zamora, presidida por José Miguel Mateos, a quien trasladaron "el compromiso del gobierno Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León de trabajar desde todos los ámbitos para reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas diagnosticadas tengan acceso a una atención integral, equitativa y de calidad".

Según la información facilitada por el Partido Popular en un comunicado, "durante el encuentro se destacó que aproximadamente 12.400 zamoranos debutan con algún tipo de diabetes, y se estima que unos 3.000 no lo saben aún·.

Los representantes populares manifestaron que para abordar esta realidad es indispensable fortalecer la Asociación, dotándola de los apoyos necesarios —profesionales sanitarios, educativos y de apoyo psicosocial— para dar cobertura a las necesidades de las personas diabéticas en la provincia.

Igualmente, se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación entre los profesionales de los centros sanitarios y de estudiar la incorporación, en el ámbito educativo, de la figura de una enfermera de apoyo que atienda los casos de alumnado con diabetes y contribuya a la prevención y la detección temprana.

Desde el Partido Popular de Zamora se ofrece "una mano tendida para trabajar de forma proactiva con la Asociación, no solo en el marco del Día Internacional de la Diabetes, sino de manera permanente y colaborativa en la provincia".

Falta de endocrinos

La nota del Partido Popular; sin embargo, no hace referencia a uno de los principales problemas con el que se encuentran los diabéticos de Zamora es la alarmante falta de endocrinos en el Complejo Asistencial que ha provocado que desde el mes de agosto no se pasa consulta en el Centro de Especialidades o que no se estén realizando las revisiones a los diabéticos tipo 1 porque "las agendas están cerradas"