Pillan a un zamorano con una planta de 1,7 kilos de marihuana y alega que es para uso terapéutico

La incautación de una planta de marihuana de 1,7 kilos que tenía en su finca ha sentado a su dueño en el banquillo de los acusados por un posible delito de tráfico de drogas, una práctica que el procesado negó para uso exclusivo terapéutico, pero que ni se drogaba ni vendía el cananbis a terceras personas, aclaró en el juicio seguido en el Juzgado de lo Penal.

El procesado explicó que extraía aceite para combatir los dolores que le causa su enfermedad de Crohn que padece desde hace años y su abogado defendió los beneficios terapéuticos de la marihuana, como demuestra el que existencia de tiendas que lo venden con esa finalidad en algunos países. Una defensa que la Fiscalía de Zamora tuvo en cuenta, ya que la Guardia Civil no encontró herramientas para preparar dosis de cannabis aue pudieran indicar que el dueño de la planta vendiera esta droga.

El Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones para descartar ese delito la no estimar que se pueda acreditar, para exigir al Juzgado de lo Penal una condena a seis meses de prisión por el acto de cultivo de la droga, ya que la finca era propiedad del procesado y la droga que tenía en su poder superaba la cantidad máxima que se puede destinar al consumo propio, que es de 100 gramos por persona para un periodo de entre tres y cinco días. Para justificar su decisión agregó la existencia de un informe médico que acredita que el acusado padece esa enfermedad.

El abogado del procesado pidió la absolución porque su cliente solo la usa con fines terapéuticos, por lo que colaboró con la Guardia Civil cuando fue a su finca, sin ocultar la planta e incidió en que no trató de ocultar nada porque creía que no era ilegal tener la planta en su finca para tomarla contra su dolencia.

El dueño de la marihuana ya fue sancionado en vía administrativa por posesión de esta sustancia considerada como droga que causa menor daño a la salud de las personas, por lo que su tenencia y tráfico está menos penalizado.