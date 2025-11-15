Las mejores y más llamativas setas, en La Encarnación de Zamora
130 ejemplares al alcance de tu mano
C. G. / T. S.
Setas grandes, pequeñas, curiosas, únicas y espectaculares. Todas ellas están en el Palacio de la Encarnación de Zamora, que ya ha abierto al público su habitual exposición micológica y fotográfica que organiza la Asociación Micológica Zamorana. Puedes visitarla del 15 al 17 de noviembre.
El presidente del colectivo, Augusto Calzada, acompañado por el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, y de Sergio Esteban en representación de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, han inaugurado este sábado la muestra arropados por numerosos niños que han presentado sus dibujos al concurso de fotografía digital.
Curiosidades
Hay un ejemplar de ganoderma, una seta de gran tamaño, que es el ejemplar más espectacular de una muestra que este año no va a repartir más premios a las setas. Los asistentes a la muestra podrán conocer de cerca 130 ejemplares de setas recolectadas este año.
Se cumplen así las XXV Jornadas Micológicas, ya que la asociación nació en 1998 pero no se celebraron en el año de pandemia y otra edición en que se cambió de formato.
