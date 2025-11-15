Jesús Nazareno prepara una procesión extraordinaria por su 375 aniversario

La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación ha presentado en la Feria Internacional de Turismo Interior Intur que se celebra en Valladolid el grueso del programa de actos conmemorativos del 375 aniversario de su fundación que se celebra en 2026.

El acto ha tenido lugar en el espacio de la Junta de Castilla y León y contó con la asistencia del director general de Turismo, Ángel González Pieras; y del vicepresidente de la Diputación de Zamora y responsable del Patronato de Turismo, Víctor López de la Parte; además del presidente de la cofradía, José Ignacio Calvo Bartolomé, y miembros de la Junta Directiva y el Grupo Joven.

Con motivo de esta conmemoración, desde la cofradía se ha elaborado un completo programa de actos culturales, sociales y religiosos destinados tanto a los hermanos como a toda la ciudadanía, con el objetivo de resaltar el "legado espiritual, artístico y humano y la huella de la cofradía en la sociedad zamorana", indican.

Procesión extraordinaria

La dimensión religiosa está muy presente en la efeméride. Además de cultos ordinarios de la cofradía y su programa de Cuaresma, el programa incluye otros actos religiosos de conmemoración para reafirmar la importancia espiritual de este aniversario.

Así, en el mes de mayo tendrá lugar una Solemne Misa de Acción de Gracias, que culminará con una procesión extraordinaria como expresión pública de fe.

Actos culturales

En el área cultural, entre las propuestas más destacadas se encuentran la de una gran exposición sobre la historia y el patrimonio de la cofradía. La muestra, que tendrá lugar en las salas del Teatro Ramos Carrión, reunirá piezas de su patrimonio como imaginería, dibujos, pinturas, enseres procesionales y testimonios materiales para ilustrar su evolución e influencia en el arte zamorano, además de documentos históricos originales.

También, está prevista la realización de una exposición fotográfica dedicada a los “Rostros de la Pasión en La Congregación”, que recogerá, a través de la mirada de todas las imágenes que aparecen en los pasos de La Congregación, la fuerza expresiva y devocional que caracteriza a la cofradía.

El programa se completa con conciertos de música clásica o de bandas de música para realzar el carácter solemne de esta efeméride. También habrá el concierto “Sonidos de La Mañana” en Zamora, Madrid y Crevillente, localidad unida a la cofradía por el vínculo del imaginero Mariano Benlliure.

Por último, se celebrará una nueva edición del Festival VulgoFest, que reunirá a grupos locales y nacionales, promovido por la Obra Social de la cofradía.

Certamen de bandas de cornetas y tambores

Dentro del programa de actos, se incluye el certamen de Bandas de Cornetas y Tambores, que supondrá un hito en la música cofrade con la presencia de cinco de las más prestigiosas agrupaciones musicales de todo el país, además de la propia de la cofradía.

El acto tendrá lugar el 20 de junio de 2026 a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal Ruta de la Plata. Las entradas ya están a la venta a través de la web lacongregacion.es

Las bandas participantes son las siguientes:

Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla)

Nuestra Señora del Sol (Sevilla)

Santísimo Cristo de la Victoria (León)

Jesús del Gran Poder (Coria del Río, Sevilla)

Santísimo Cristo a la Columna el amarrado (Ávila)

Jesús Nazareno (Zamora)

El programa incluye asimismo conferencias, vídeos documentales, testimonios y encuentros divulgativos que profundizarán en aspectos históricos, artísticos y espirituales de la cofradía y de la Semana Santa zamorana y de la provincia, así como en torno a la imagen y devoción de Jesús Nazareno.

El presidente de la cofradía ha aprovechado la presentación en Valladolid para agradecer a la Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural de Zamora, así como al resto de empresas colaboradoras, su patrocinio y apoyo y ha invitado a todos los zamoranos y visitantes a participar en unos actos “que pretenden ser, ante todo, un homenaje a la fe, la tradición y el compromiso colectivo del pueblo zamorano”.