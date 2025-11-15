La Fundación ZamorArte poner en valor el patrimonio románico de Zamora en ARPA

La Fundación ZamorArte ha participado en la Feria ARPA de Valladolid, un espacio de encuentro donde instituciones y organizaciones culturales presentan sus proyectos y comparten experiencias de gestión patrimonial.

La organización, invitada como ejemplo de buenas prácticas, contó con un stand propio con material promocional, donde atendió a cientos de personas interesadas en conocer sus propuestas y proyectos.

Reuniones

El director de la Fundación, Juan Carlos López, junto con el resto del equipo, ha mantenido reuniones profesionales con representantes de otras instituciones culturales, han asistido a charlas y coloquios y conocido de primera mano las iniciativas de otros expositores.

Esta participación ha permitido intercambiar experiencias y fortalecer alianzas estratégicas, esenciales para la gestión sostenible del patrimonio.

Puntos fuertes

Entre los puntales turísticos de Zamora destacan una de las mayores concentraciones de iglesia de Europa, un patrimonio que ZamorArte protege mediante un modelo integral de conservación, interpretación y participación ciudadana.

Entre los proyectos más destacados dados a conocer en la feria figuran la Milla Románica, un recorrido urbano por ocho templos de Zamora con materiales educativos, señalética y recursos digitales para visitantes y escolares. Beneventum, iniciativa en Benavente que promueve la puesta en valor de sus iglesias y el desarrollo cultural y turístico local así como campañas de micromecenazgo, que han movilizado más de 100.000 euros para las restauraciones, incluyendo la iglesia de La Magdalena en Zamora y San Pedro de Villalpando.

Durante su presentación, Juan Carlos López destacó que “el patrimonio no es un lujo del pasado, es un recurso que genera identidad, desarrollo y esperanza”, y subrayó la relevancia de la implicación de la sociedad en todos los proyectos: “Si la gente no se siente parte del proyecto, cualquier solución sería débil y fracasaría”.

Educación

Por otro lado la Fundación dedica esfuerzos a la educación y a la difusión, ofreciendo visitas guiadas, materiales didácticos y actividades que acercan el patrimonio románico a escolares, familias y visitantes, reforzando la participación ciudadana y la identidad cultural de Zamora.

Con su lema “Por el futuro de nuestro pasado”, ZamorArte consolida “un modelo de gestión patrimonial que combina restauración, interpretación y participación social, sirviendo de ejemplo inspirador para otras diócesis y provincias y mostrando cómo el patrimonio puede convertirse en un motor cultural, educativo, turístico y social”, indican.