Fromago inicia su cuenta atrás promocionándose en Valladolid y Málaga

La Feria Internacional del Queso de Zamora, Fromago, ha comenzado su promoción más allá de los límites de la provincia para conseguir atraer a un numeroso público. La cita se ha presentado oficialmente en el marco de la feria Intur que se celebra hasta el domingo en Valladolid, avanzando algunos detalles de su tercera edición.

La secretaria de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Isabel Revuelta, junto al vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, han protagonizado la presentación en el stand del Patronato de Turismo, a la que asistió la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas.

La próxima edición de Fromago tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2026 en la ciudad de Zamora, contando con el apoyo de la Diputación Provincial, como principal patrocinador, con una aportación de 550.000 euros. Cantidad que subrayó durante la presentación de la oferta turística en Intur de la provincia, el presidente Javier Faúndez Domínguez.

Durante la presentación se detallaron, además, el resto de apoyos económicos que garantizan la solidez de esta tercera edición, subrayando el respaldo de la Junta de Castilla y León que duplica su contribución al evento alcanzando los 242.000 euros destinados a potenciar Fromago 2026.

Isabel Revuelta quiso destacar también el potencial de Fromago para atraer turismo y posicionar a la provincia en Europa como referencia de la producción de quesos, subrayando el carácter estratégico del sector para Zamora.

Intur 2025 ha servido así de plataforma para reforzar la imagen de la provincia de Zamora como un destino singular, donde el queso se convierte en un elemento distintivo de su identidad turística.

Próximas acciones promocionales

Las presentaciones de Fromago continúan el 5 de diciembre en la feria Sabor a Málaga, a la que Zamora acude como provincia invitada bajo la marca "Zamora es calidad", contando con el respaldo de la Diputación Provincial de Zamora.

Un evento estratégico para Zamora que se consolida como un escaparate internacional para productores, distribuidores y compradores del sector quesero, y como un motor tractor de turismo gastronómico, cultural y rural.

"Fromago impulsa las oportunidades económicas en los municipios de la provincia, refuerza la proyección exterior de Zamora y ejemplifica cómo gastronomía, turismo e identidad territorial pueden avanzar juntos para crear un evento único en España", destacan los organizadores de la feria.

Novedades de Fromago 2026

La feria quesero contará en su tercera edición con mayor espacio profesional, ampliando las zonas para encuentros entre empresas, productores y distribuidores. También, crece el espacio expositivo y de las actividades dirigidas al público general.

Impulso a Fromago con el objetivo principal de consolidarlo como uno de los grandes eventos europeos del queso y reforzar la marca Zamora a nivel nacional e internacional.