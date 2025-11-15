Lo que cuesta mantener los gatos callejeros en Zamora: precios de los servicios veterinarios

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación el contrato de la asistencia veterinaria que requerirán las colonias felinas de gatos comunitarios o callejeros por un importe de 60.300 euros, IVA incluido, para los próximos dos años.

El contrato incluye la atención sanitaria de esos gatos para los servicios que requieran, incluida la eutanasia humanitaria y la asistencia de urgencia, así como la identificación de los que lo precisen. También contempla la gestión con supervisión y desarrollo del programa sanitario de las colonias felinas y el plan de control poblacional. Para la gestión ética de las colonias felinas se aplicará el método CER (Captura-Esterilización-Retorno).

El adjudicatario colaborará y apoyará igualmente las situaciones puntuales de reubicación de los gatos comunitarios de la colonia felina a requerimiento municipal, con la participación de los alimentadores, en los casos en los que se precise la intervención veterinaria para aplicar tranquilizantes o anestésicos para la captura y el transporte. El adjudicatario colaborará con el servicio veterinario municipal cuando se le requiera para pruebas clínicas o emisión de informes, según fija el contrato.

Los precios fijados por los distintos servicios en el pliego de condiciones como costes máximos van desde los 35 euros por la colocación del microchip y los 15 por la vacunación antirrábica hasta los 80 euros por consulta de urgencias de ocho de la tarde a doce de la noche y cien si es de doce de la noche a ocho de la mañana. La cura de heridas costará entre diez y treinta dependiendo de si son heridas sencillas o complejas, una biopsia 160 y, como intervención quirúrgica más cara, la de una fractura de mandíbula 450 euros.

A continuación puede consultarse la lista de precios fijada, según las distintas intervenciones o administración de medicamentos, en el pliego de condiciones de ese contrato.