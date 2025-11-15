Ciclo en Zamora para aprender más sobre inteligencia artificial

¿Hacia dónde se encamina la inteligencia artificial en los próximos años? Esta será una de las preguntas en las que se profundizará en el ciclo de conferencias organizado por la UNED de Zamora. Un encuentro pensado para el público general y personas interesadas en comprender, de forma clara, distintos aspectos de esta tecnología clave.

"La investigación en Inteligencia Artificial ha entrado en una etapa de aceleración a la que asistimos todos con asombro incluyendo los propios investigadores que trabajamos en ella", indica Julio Gonzalo Arroyo, catedrático de Universidad en la ETSI Informática de la UNED y director del grupo de investigación NLP&IR de la UNED. El experto será el primero en intervenir con una conferencia a la que ha llamado: "¿Podrá ser una Inteligencia Artificial quien escriba la gran novela del siglo XXI? Experimentos y reflexiones en torno a la creatividad de los grandes modelos de lenguaje".

La charla se centrará en las áreas de visión artificial y lenguaje, puesto que uno de los aspectos más sorprendentes es la facilidad con que los cerebros artificiales abordan tareas en las que la creatividad es un ingrediente esencial. En el terreno de la escritura creativa, los Large Language Models (cerebros artificiales especializados en aprender el lenguaje humano) han igualado e incluso superado la capacidad creativa de los humanos en algunas tareas.

Pero ¿son realmente creativos escribiendo o solo repiten los clichés con los que han sido entrenados? ¿Tienen un estilo propio? ¿Se pueden realmente comparar con los mejores escritores, o solo con humanos promedio?. Preguntas que se formularán en la ponencia en la que se revisarán los principios con los que están diseñadas estas inteligencias artificiales para discutir su potencial creativo y sus limitaciones intrínsecas, especialmente en el terreno de la escritura creativa.

Asimismo, se hará especial hincapié en una serie de experimentos llevados a cabo en la UNED, que incluyen un duelo entre GPT-4 y uno de los mejores novelistas en español de la actualidad, Patricio Pron. Este experimento está inspirado por otros duelos entre la Inteligencia Artificial y los campeones humanos, como DeepBlue contra Kasparov y AlphaGo contra Lee Sidol.

La segunda conferencia estará a cargo de Enrique Amigó Cabrera, profesor titular de Universidad en la ETSI Informática de la UNED y perteneciente al grupo de investigación NLP&IR de la UNED; y Víctor Fresno Fernández, profesor titular de Universidad en la ETSI Informática de la UNED y perteneciente al grupo de investigación NLP&IR de la UNED. "Horizontes emergentes en Inteligencia Artificial: Tendencias y estrategias para el 2026" es el título de la charla en la que se reflejará cómo la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con la tecnología.

¿Hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias? ¿Qué estrategias marcarán el futuro inmediato de la IA? ¿A qué retos nos enfrentamos?. Todas estas preguntas se formularán, intentando dar una respuesta clara.

La jornada será el jueves 20 de noviembre en el centro asociado de la UNED en Zamora a partir de las 16.00 horas. Los interesados en asistir, deben formalizar su matrícula a través de la página online del centro, pudiendo elegir entre asistencia presencial o la asistencia online en directo. El coste de la matrícula ordinaria es de 10 euros, mientras que para las personas adscritas al centro, el precio se reduce a 5 euros.