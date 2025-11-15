Aprender cocinando: la receta educativa de Alimerka para los más pequeños
Arranca el undécimo curso de “Escuela de Chefs”, la iniciativa de la empresa asturiana de supermercados para fomentar la alimentación saludable y sostenible
Alimerka
La compañía asturiana de supermercados Alimerka ha puesto en marcha la undécima edición de su “Escuela de Chefs”. Una iniciativa educativa que, desde su creación, ha acercado la cocina saludable y sostenible a casi 90.000 niños y niñas de centros escolares de Asturias y Castilla y León. Durante el curso 2025-2026, más de 9.000 alumnos de 155 colegios participarán en los 421 talleres programados, que se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo. El proyecto, gratuito y adaptado al horario escolar, está dirigido al alumnado de tercero y cuarto curso de Educación Primaria y combina teoría, práctica y valores medioambientales.
El objetivo de la Escuela de Chefs va más allá de enseñar recetas. La iniciativa busca promover una alimentación saludable y sostenible desde la infancia, fomentar el consumo de productos locales, la ecología, el consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario. Además, los talleres están diseñados para estimular la autoestima, mejorar la psicomotricidad y desarrollar la capacidad de gestión y socialización de los niños y niñas, al mismo tiempo que aprenden a manejar utensilios de cocina de forma segura y se interesan por una actividad que luego pueden seguir practicando en casa, con sus familias.
Desde su lanzamiento, la Escuela de Chefs ha impartido 3.701 talleres y ha llegado a 293 colegios, consolidándose como una de las actividades educativas más valoradas por el profesorado y las familias. Su éxito se debe, en parte, a que el programa está alineado con los objetivos didácticos del currículo de Educación Primaria, convirtiéndose en una herramienta práctica y divertida para reforzar conocimientos sobre nutrición, sostenibilidad y trabajo en equipo.
Colegios de Zamora
Este curso, la “Escuela de Chefs” de Alimerka estará presente en 7 colegios de la provincia de Zamora (en Zamora capital y en Benavente). Se impartirán 18 sesiones, en las cuales participarán un total de 355 niños y niñas. Las inscripciones para esta edición ya están cerradas, pero los colegios interesados pueden solicitar información y apuntarse para el próximo curso en www.escuelachefsalimerka.es.
ESTRUCTURA DEL TALLER
Los talleres se dividen en tres partes complementarias:
- “Mi mercado, nuestro mercado” – Una introducción teórica donde los participantes descubren el trabajo de los chefs, los tipos de alimentos, su procedencia y distribución, además de conceptos como la pirámide nutricional, el plato de Harvard y la elaboración de un menú equilibrado.
- “La cesta de la compra” – En esta fase práctica, los escolares realizan una simulación de compra a través de una aplicación creada para el taller, muy similar al supermercado virtual Alimerka online, seleccionando los mejores productos basándose en lo aprendido.
- “La caja sorpresa” – El momento más esperado: el taller de cocina. En esta edición, los alumnos elaboran un burrito de pollo y jamón con sofrito de la huerta y crujiente de zanahoria, acompañado de una salsa de yogur, mostaza, lima y miel.
Al finalizar, cada participante se lleva a casa la receta en un táper, un delantal y un auténtico gorro de chef como recuerdo.
