Aprender cocinando: la receta educativa de Alimerka para los más pequeños

La compañía asturiana de supermercados Alimerka ha puesto en marcha la undécima edición de su “Escuela de Chefs”. Una iniciativa educativa que, desde su creación, ha acercado la cocina saludable y sostenible a casi 90.000 niños y niñas de centros escolares de Asturias y Castilla y León. Durante el curso 2025-2026, más de 9.000 alumnos de 155 colegios participarán en los 421 talleres programados, que se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo. El proyecto, gratuito y adaptado al horario escolar, está dirigido al alumnado de tercero y cuarto curso de Educación Primaria y combina teoría, práctica y valores medioambientales.

La “Escuela de Chefs” de Alimerka estará presente en 7 colegios de la provincia de Zamora. / Héctor Herrería.

El objetivo de la Escuela de Chefs va más allá de enseñar recetas. La iniciativa busca promover una alimentación saludable y sostenible desde la infancia, fomentar el consumo de productos locales, la ecología, el consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario. Además, los talleres están diseñados para estimular la autoestima, mejorar la psicomotricidad y desarrollar la capacidad de gestión y socialización de los niños y niñas, al mismo tiempo que aprenden a manejar utensilios de cocina de forma segura y se interesan por una actividad que luego pueden seguir practicando en casa, con sus familias.

Desde su lanzamiento, la Escuela de Chefs ha impartido 3.701 talleres y ha llegado a 293 colegios, consolidándose como una de las actividades educativas más valoradas por el profesorado y las familias. Su éxito se debe, en parte, a que el programa está alineado con los objetivos didácticos del currículo de Educación Primaria, convirtiéndose en una herramienta práctica y divertida para reforzar conocimientos sobre nutrición, sostenibilidad y trabajo en equipo.

La iniciativa busca promover una alimentación saludable y sostenible desde la infancia. / Cedida.

Colegios de Zamora

Este curso, la “Escuela de Chefs” de Alimerka estará presente en 7 colegios de la provincia de Zamora (en Zamora capital y en Benavente). Se impartirán 18 sesiones, en las cuales participarán un total de 355 niños y niñas. Las inscripciones para esta edición ya están cerradas, pero los colegios interesados pueden solicitar información y apuntarse para el próximo curso en www.escuelachefsalimerka.es.