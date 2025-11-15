Un año de cárcel por abuso sexual a una camarera menor: "Esto es solo un calentamiento"

Cuando la camarera de 17 años se fue a cenar a la terraza interior del bar en el que trabajaba, el cliente, un hombre maduro, la siguió, se sentó al lado y comenzó a hacerle comentarios con los que la iba intimidando hasta que, finalmente, le tocó los pechos, momento en el que la víctima se levantó de la silla para refugiarse en el interior del establecimiento, seguida por el acusado que le quitó el teléfono móvil que la adolescente había dejado en la barra del establecimiento.

El imputado, I.E.J., admitió haber cometido el delito de abuso sexual a una menor de edad que le ha conllevado una pena de un año de prisión, tres años de alejamiento de la joven para que no se aproxime a menos de 200 metros de ella ni se ponga en contacto por ningún medio ni a través de terceras personas; y cuatro años sin poder ejercer oficio, profesión o actividades relacionadas con menores de edad.

La magistrada del Juzgado de lo Penal admitió la suspensión de la pena de cárcel por dos años con la condición de que no cometa ningún delito y de que pague la indemnización de 1.000 euros para no acabar en prisión.

"No te dejaré sola"

I.E.J. cometió el abuso sexual el 27 de abril de 2024 tras atosigar a la menor de edad con comentarios de contenido como "no te voy a dejar sola, eres muy guapa, tienes un cuerpazo, llevo mucho tiempo casado pero lo dejaría todo por ti". El procesado llegó a manifestar que su conducta obedecía a "un calentamiento, me termino la copa y acabo la noche contigo", comentarios todos ellos de carácter sexual que llevaron a la adolescente a salir de la terraza para refugiarse en el bar, donde estaban su jefe y otro compañero que testificaron durante la investigación judicial, una vez que la trabajadora del bar puso la denuncia.