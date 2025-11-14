Zamora, viento en popa: Récord de inversión en obra pública en la ciudad y notable crecimiento en habitantes

Las obras que se acometen actualmente en la ciudad o que están en tramitación impulsadas por las distintas Administraciones Públicas, muchas de ellas con financiación europea, ascienden a cerca de cien millones de euros de inversión.

Esa cantidad, de la que ha dado cuenta el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, es una cifra que refleja "una situación única, que quizás no vuelva a repetirse en esa magnitud, pero que es una situación que se da puntualmente este año", ha declarado Guarido. El máximo responsable municipal ha puesto en valor que ese nivel de ejecución de obra supone "una gran creación de empleo" y es algo que "se hace con la colaboración de todos". El alcalde ha valorado la cuantía de esas obras que promueven tanto el Estado, como la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento.

En el caso de las inversiones que acomete la Corporación Local, Guarido ha precisado que son más de doce millones de euros los que se ejecutan en obras financiadas con fondos europeos desde finales del año pasado y que actualmente están ene ejecución, en tramitación o acaban de terminarse, con actuaciones como la reforma del Mercado de Abastos, el nuevo parque de bomberos, un nuevo camión-escala de extinción, las actuaciones de los dos planes de turismo en marcha o el programa Renaturaliza.

Mesa Diálogo Social del Ayuntamiento de Zamora. / Alba Prieto

Esos síntomas de que las cosas marchan viento en popa se reflejan también en los datos de población del municipio de Zamora, con un incremento del censo en unas 1.600 personas en dos años, datos que ofrecen "una visión de futuro optimista de cara a los próximos años", ha comentado Guarido.

Por ello, una de las prioridades ahora es la promoción de vivienda pública y más con la llegada en dos años del cuartel de Monte la Reina y los cerca de 1.500 empleos que generará. Por ello, los acuerdos de cesiones de suelo municipal para que la Junta promueva vivienda pública tanto para la venta como para el alquiler proyectan ya 250 viviendas, aunque el objetivo es incrementar esas actuaciones para llegar al millar de viviendas para las que el Ayuntamiento dispone de suelo público en condiciones de ser cedido para ello, principalmente en la zona de Vista Alegre, según ha precisado el regidor municipal.

Reactivación de los planes de empleo tras la marcha de Vox

La Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento que ha sentado al alcalde y los secretarios generales de UGT, CCOO y CEOE-Cepyme de Zamora ha repasado la situación de los planes de empleo, a los que el Consistorio concurre siempre con el máximo de plazas posible como forma de crear empleo temporal y a la vez acometer actuaciones de mejora en infraestructuras municipales.

Guarido ha constatado en el marco de esa reunión que tras la marcha de Vox del Gobierno autonómico, al ser la Junta la que promueve las convocatorias de esos planes, estos se han reactivado. En el año 2021, los planes permitieron contratar a 128 trabajadores, al año siguiente solo a una veintena y en 2023 y 2024 únicamente a quince trabajadores cada anualidad, mientras que en 2025 han sido 44 los contratados.

El alcalde ha explicado además a los agentes sociales que el Ayuntamiento "cumple al máximo" con la oferta pública de empleo y todos los años suma un 10% más extra de plazas a convocar "por tener una situación financiera desahogada" y no tener deuda.

Además, los bonos del comercio para desempleados han supuesto desde su puesta en marcha en el año 2020 un millón y medio de euros y han generado compras inducidas en el pequeño comercio de la ciudad de más de 3,5 millones.