Zamora mira a Bélgica, Alemania, Francia y Portugal para captar turistas

72 touroperadores procedentes de veinte países se han dado cita en la jornada para profesionales, Intur Negocios, con la que se inauguró este pasado jueves la Feria Internacional del Turismo de Interior, que se celebra hasta el domingo en Valladolid. Punto de encuentro en el que Zamora ha vuelto a tener presencia con el objetivo de que las empresas tengan conocimiento de las novedades en materia turística en el conjunto de la provincia. Bélgica, Alemania, Francia y Portugal son los principales países por los que se apuesta este año para atraer a más visitantes extranjeros hacia el territorio zamorano.

Encuentros en los que se expone la oferta turística que, un año más, demuestra la "buena sintonía" entre el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora. Colaboración y constante presencia en ferias de turismo con la que se ha conseguido que Zamora hoy sea mucho más conocida. "Zamora está mucho más presente y es mérito de todos, de la colaboración con el Patronato de Turismo y también, gracias a la promoción que estamos haciendo durante todo el año", expresa el concejal de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Christoph Strieder.

Importante trabajo que empieza a dar sus frutos, logrando que Zamora enamore con sus muchos y variados atributos. Joya del turismo de interior, cuya promoción se ve, además, favorecida por las tendencias actuales en las que ganan auge las experiencias más auténticas y sostenibles alejadas de las aglomeraciones turísticas que se dan en otros lugares turísticas más tradicionales.

Stand de Zamora en Intur Negocios / Cedida

Riqueza del patrimonio cultural, natural y gastronómico que se acerca a Intur para consolidar alianzas estratégicas que impulsen a Zamora como destino de preferencia para los viajeros. En concreto, el Ayuntamiento de Zamora está dando a conocer los proyectos que está desarrollando en la zona de la Catedral, destacando la atractiva posibilidad de subir a la cubierta y a la torre. Una experiencia que destaca por su accesibilidad para todos los públicos. Asimismo, el románico vuelve a tener un protagonismo indudable, sin olvidar la convocatoria de las Edades del Hombre.

Como novedades, las rutas por el patrimonio industrial, que está emergiendo como un elemento solicitado en la planificación de visitas turísticas y donde Zamora se encuentra "en buena posición para crear experiencias atractivas vinculadas al río Duero y, en especial, al sector harinero con las aceñas y las fábricas de harina", detalla Strieder.

Encantos dirigidos a púbicos más específicos a los que se añaden iniciativas como "Renaturaliza" o "Zamora Paisaje Cultural", que posicionan a Zamora en un lugar destacado para un sector turístico que ha ganado peso y que marca su rumbo guiado por la sostenibilidad y el medio ambiente.

Zamora saca pecho de sus ventajas competitivas en una feria que a partir de este viernes se abre al público general. El stand de la provincia volverá así a mirar al cielo para remarcar que es el lugar idóneo para los amantes del astroturismo, pero sin olvidar los asuntos más terrenales como la nueva edición en 2026 de Fromago, la Feria Internacional del Queso.

Asimismo, la actual celebración de las Edades del Hombre, bajo el título de "esperanza" se aprovechará como reclamo para demostrar que "Zamora es para todas las edades" y que tiene mucho que ofrecer con propuestas turísticas que se expanden más allá de la capital.