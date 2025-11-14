Zamora llega a Intur como "una puerta al firmamento"

Zamora se presenta en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, que se celebra en Valladolid con su nueva campaña “Una puerta al firmamento”. Lema que refuerza su liderazgo en turismo astronómico gracias a la excelente calidad de sus cielos.

La iniciativa, impulsada desde el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, incluye un vídeo promocional y una estrategia digital en redes sociales con la participación de influencers, teniendo como eje principal el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026. Un acontecimiento histórico que ya ha provocado un lleno total de hoteles y alojamientos rurales, especialmente en el entorno de Benavente.

Intur 2025 / José Luis Fernández

La provincia ha conseguido posicionarse como destino astronómico gracias a un intenso trabajo previo en el que fueron "pioneros en apostar por el turismo de las estrellas , tal y como afirma el diputado del Educación, Cultura y Turismo en la institución provincial, Víctor López de la Parte.

Benavente será uno de los puntos clave de observación parcial del eclipse solar y la expectación ha desbordado todas las previsiones con el reclamo de más plazas, sobre todo de turistas extranjeros.

La provincia llega de este modo a Intur, trasladando a los visitantes que es un observatorio a cielo abierto en el que las noches son mágicas, pero también las mañanas y tardes, perfectas para descubrir la amplia y rica oferta de atractivos de su patrimonio cultural, natural, artístico y gastronómico.

Oferta conjunta y diversificada

El stand de Zamora muestra las nuevas propuestas turísticas de los ayuntamientos de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria. Especial protagonismo tendrán las Edades del Hombre gracias a un programa en el que se incluyen rutas para extender la visita más allá de la capital y conocer la provincia.

El responsable de Turismo ha anunciado también la ampliación del programa Déjate Llevar con visitas guiadas a monumentos y rutas de senderismo por distintos entornos. Actividades que cuentan con un gran éxito que ha impulsado la ampliación de la oferta.

Intur 2025 / José Luis Fernández

Fromago regresa en septiembre de 2026 con su tercera edición. Feria Internacional del Queso que vuelve a tener relevancia en la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid, invitando a saborear este alimento en un marco inigualable como es el casco histórico de la capital.

Por último, Zamora pone el acento en el turismo gastronómico micológico, especialmente en Sanabria, como impulso y apoyo tras la difícil temporada debido a los incendios acaecidos el pasado verano.