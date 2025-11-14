Zamora y León se unen en una manifestación por los incendios forestales del verano, ya hay fecha y lugar para la movilización

Han pasado tres meses del comienzo de un verano negro en cuanto a incendios forestales en la provincia de Zamora y la llama de la indignación ciudadana por ese desastre medioambiental aún no se ha apagado.

Al abrigo de ella, la plataforma Respeto, integrada entre otros por CCOO, PSOE, IU y Sumar, junto a otros partidos como Podemos y diversas organizaciones sanitarias y ecologistas, ha convocado una manifestación en protesta por los fuegos que asolaron las provincias de Zamora y León el pasado verano.

La cita tendrá lugar en la capital leonesa, en la plaza de San Marcos, el domingo día 23 de noviembre al mediodía. Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento este viernes en Zamora para acudir a esa movilización. La han justificado por la gestión de la exintción de incendios forestales por parte de la Junta de Castilla y León. Los convocantes han denunciado las privatizaciones de las brigadas de extinción y la falta de apuesta por lo publico en el operativo autonómico de prevención y extinción de incendios.

El secretario provincial de CCOO de Zamora, Jesús Carretero, ha destacado que detrás de cada incendio hay una falta de inversión y planificación "y eso tiene responsables políticos". Ha recordado además que el 30% de la plantilla de extinción está despedida a día de hoy y tiene unas condiciones "precarias y temporales".

Por su parte, la representante de la plataforma Sumar de Zamora, Charo Fernández, ha lamentado que nunca haya exisitido una previsión de seguridad y preservación en materia de incendios de "zonas de alto valor ecológico" como Sanabria o Las Médulas, y ha asegurado que en prevención se ha ejecutado menos del 20% de lo presupuestado.

El coordinador provincial de IU, Miguel Ángel Viñas, ha vinculado el problema de los incendios al abandono del mundo rural porque resulta "difícil vivir" en los pueblos.

Por su parte, en representación del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, ha pedido el "cese fulminante" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y ha advertido que lo ocurrido en 2022 en la Sierra de la Culebra o este verano en otros puntos de la provincia de Zamora "va a pasar cada año si no hay un cambio".

Para acudir a la manifestación del domindo día 23 en León se habilitarán autobuses que partirán a las 9.15 horas de Zamora y a las 10.15 horas de Benavente y para los que las personas interesadas en acudir ya pueden apuntarse en Comisiones Obreras.