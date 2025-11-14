Toro presenta nueva imagen como destino que "nunca se agota"
La ciudad apuesta por una programación de eventos que aúnan patrimonio, cultura y vino
Toro ha aprovechado su presencia en la feria Intur para dar a conocer su nueva imagen turística con la que busca reflejar su esencia, la de una "ciudad viva y creativa que nunca se agota y siempre ofrece algo más", expresó Francisco Rodríguez, concejal de Turismo en el consistorio toresano.
Destino que se enclava en un entorno natural privilegiado junto al Duero con una cultura vinícola reconocida internacionalmente y una programación de eventos que se extiende durante gran parte del año. Nueva marca que integra los colores de las estaciones, referencias al patrimonio y un símbolo del infinito que transmite la idea de una ciudad en constante movimiento.
"Toro ha consolidado su calendario cultural estable y reconocible que beneficia a visitantes vecinos, hostelería y comercio. La estrategia funciona porque une patrimonio, cultura y vino con una programación muy cuidada", destacó el edil. Citas que sitúan a Toro como uno de los destinos más activos y singulares de interior, que apuesta por un turismo sostenible, de calidad y desestacionalizado.
