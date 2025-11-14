Rescatan otro rótulo de un negocio emblemático de Zamora

Una mezcla entre curiosidad y amor por la ciudad fue la combinación perfecta para que el zamorano Javier García Martín pusiera en marcha en Internet su proyecto de divulgación Zamora Patrimonio Gráfico, que recoge documentación gráfica de las decenas de rótulos de establecimientos —la gran mayoría ya cerrados— que se pueden descubrir paseando por la capital. “Siempre me ha llamado la atención el pequeño comercio y las tiendas históricas, que son los que le dan personalidad a una ciudad”, defiende este profesor de Economía.

El profesor Javier García Martín está detrás de dos proyectos de divulgación, "Artistas de Zamora en el siglo XX" y "Zamora Patrimonio Gráfico", que se centran en ensalzar el valor cultural de la ciudad en diferentes ámbitos. Muy activo en sus redes sociales, reivindica el papel de pintores y escultores del pasado siglo y la conservación de los rótulos más clásicos que todavía quedan en pie en varios establecimientos, muchos de ellos ya cerrados. Recientemente, compartía estas dos pasiones con los alumnos del Campus Viriato participando en el ciclo CulturAlcampus.

Javier García Martín, secretario de Educación de la Ejecutiva Autonómica del PSOE. / Alba Prieto

El último empujón para llevar a cabo esta original iniciativa se lo dio la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, plataforma que nace en 2020 a nivel nacional con el objetivo global de salvaguardar y proteger toda la gráfica comercial del país como patrimonio gráfico, y de la que García Martín es miembro. “Gracias a esta asociación se visibiliza, divulga y defiende este patrimonio cuando está en peligro”, valora.

Ahora, un cartel emblemático más de la ciudad de Zamora se suma al proyecto.

CRISTALES LANTARÓN: una pieza de 1932 pasa a formar parte de la colección municipal de rótulos

Esta mañana, la iniciativa del proyecto “Zamora Patrimonio Gráfico”y el propietario del establecimiento, Manuel Lantarón, han procedido al rescate del antiguo rótulo de la Cristalería Viuda de Lantarón, que se ubicaba en la calle de San Andrés.

"La pieza, de grandes dimensiones (2,20 metros x 0,65 m.), está elaborada en cristal rotulado a mano y enmarcado en madera. Desde el año 1932 y hasta el cierre del local permaneció en la fachada de la antigua Cristalería Viuda de Lantarón en la calle San Andrés (números 17 y 19). En 1985 la familia abrió el establecimiento del número 22 de la Avenida de las Tres Cruces donde ha permanecido expuesto el antiguo rótulo".

"El establecimiento original fue fundado por Manuel Lantarón (padre del donante). Tras su fallecimiento en 1932, su viuda, Eugenia Kopp, se hizo cargo del negocio. La actividad tuvo continuidad a través de los descendientes: Cristalerías Zamorana (establecida en 1950 por uno de los hijos, taller que efectuó el popular rótulo de Casa Lucio Astudillo) y Cristalerías Lantarón (cerrada definitivamente en 2020)" detalla el creador del proyecto.

Se rescata otro rótulo de un negocio emblemático de Zamora. / Instagram

"La pieza se conservará en estancias municipales y forman parte ya de la colección de rótulos del Ayuntamiento de Zamora, junto a los antiguos letreros del Mercado de Abastos de la ciudad. Sirva la conservación de este elemento, que es memoria e identidad del comercio local, como homenaje a esta familia zamorana".