Puebla de Sanabria renace con una atractiva agenda para 2026

Puebla de Sanabria ha desembarcado en Intur con un mensaje de recuperación y un 2026 lleno de actividades. La concejala de Turismo, Luisa Velasco, y la técnico, Teresa del Estal, presentaron la oferta de la localidad con la que hacen un llamamiento para "recuperar, revivir y renacer".

"No hablamos solo de levantar lo que el fuego dañó, sino de reactivar la vida, la ilusión y el proyecto común de quienes formamos parte de este territorio", pronunció Velasco.

Resistencia posible gracias a un arduo trabajo para que Puebla de Sanabria vuelva a brillar con fuerza comenzando por las próximas navidades en las que su alumbrado buscará volver a deleitar a miles de visitantes generando oportunidades para la hostelería y el comercio. Encendido que se inaugurará el día 29 de noviembre a las 19.00 horas y que se extenderá hasta el 11 de enero.

No obstante, la llegada del Nuevo Año será especialmente significativa con una agenda cargada de actividades que reflejan su identidad y potencial. Año 2026 en el que se celebrará el trigésimo aniversario del Mercado Medieval, una referencia cultural y turística que impulsa cada verano la economía local.

A todo esto se sumarán rutas, actividades culturales, propuestas deportivas y nuevas experiencias para quienes se acerquen hasta Puebla de Sanabria a lo largo de todo el año.