Nuevas rutas turísticas en Zamora sobre el patrimonio industrial
El Ayuntamiento de la capital trabaja en la creación de un corredor cultural junto con Portugal para promover el románico
El patrimonio industrial, o lo que es lo mismo, el conjunto de los bienes relacionados con la cultura del trabajo que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico darán lugar en Zamora a nuevas rutas turísticas. "No son palacios, no son iglesias, son los edificios que nos acompañan cada día y es la historia del trabajo y de la gente. Eso es el patrimonio industrial: fábricas, aceñas, el transporte, etc.", expuso el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, durante su presentación en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur.
Patrimonio de gran valor, en torno al cual, desde el Ayuntamiento se están gestando dos nuevas rutas turísticas. Una dedicada a la energía, desde las aceñas hasta las primeras fábricas de luz, y otra centrada en los saltos del Duero.
Otra de las grandes novedades desveladas en la presentación de la oferta de la capital en la feria de Valladolid fue la creación de un corredor cultural junto con Portugal para promover el románico en ambos territorios. Estilo artístico con el que se quiere también empezar a atraer a un público más joven. Para ello, se impulsará una nueva campaña titulada "La alegría del románico".
Por último, consciente de la expectación que generará el fenómeno astronómico del 12 de agosto de 2026, el eclipse solar total, el concejal ha desvelado que el consistorio está preparando una publicación sobre la historia cultural de la astronomía en Zamora y un mapa con los mejores lugares de la ciudad para observar un evento que será histórico. "Habrá muchísima gente y tenemos que estar preparados", enfatizó el edil.
Propuestas con las que el Ayuntamiento de Zamora busca reforzar su posicionamiento como un destino que combina naturaleza, patrimonio, historia y arte para atraer en los próximos meses a un mayor número de visitantes de todas las edades y procedentes de todo el mundo.
