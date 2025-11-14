La gratuidad de libros de texto del programa "Releo Plus" beneficia a 5.500 familias de Zamora

El PP de Zamora destaca la firme apuesta del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por "una educación de calidad, exigente, igualitaria y basada en el mérito y la evidencia". Así lo han puesto de manifiesto cargos públicos y orgánicos del PP durante un encuentro celebrado en la sede provincial del partido con representantes de la comunidad educativa, en el que se han abordado propuestas e iniciativas para seguir avanzando juntos en el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España en materia educativa.

En la reunión se ha constatado que Castilla y León se consolida como "el mejor sistema educativo de España", un logro fruto del trabajo constante y del compromiso del Gobierno autonómico con un modelo educativo de excelencia.

Bajo el liderazgo del presidente Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León ha demostrado que es posible construir un sistema educativo sólido, equilibrado, justo y eficaz. Los buenos resultados no son fruto de la inercia, sino de políticas planificadas y sostenidas en el tiempo, con medidas pioneras y programas eficaces que permiten afirmar que el sistema autonómico no solo resiste, sino que lidera.

En el curso 2024-2025, más de 404.000 alumnos cursaron enseñanzas de régimen general, especial y educación de personas adultas en Castilla y León. Además, se ha reforzado el cuerpo docente hasta alcanzar cerca de 36.000 profesores, con 359 incorporaciones nuevas en el último curso.

Uno de los hitos más importantes ha sido la consolidación de la gratuidad total del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), de la que ya se benefician más de 22.000 familias, con un ahorro medio de 2.000 euros por alumno y curso. Esta medida convierte a Castilla y León en la única comunidad de España que garantiza educación gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años.

Asimismo, cerca de 95.000 alumnos se han beneficiado de la gratuidad de los libros de texto gracias al programa “Releo Plus”, que amplía los umbrales de renta e incorpora un índice corrector específico para estudiantes de municipios de menos de 5.000 habitantes. En Zamora, este programa ha llegado a más de 5.500 alumnos, aliviando la carga económica de las familias y reforzando la igualdad de oportunidades.

La Formación Profesional continúa siendo uno de los pilares del modelo educativo de Castilla y León, resalta el PP de Zamora. Nueve de cada diez titulados encuentran empleo antes de un año, y el 94% permanece en la comunidad, lo que demuestra que la FP es un motor de desarrollo económico y de fijación de población, especialmente relevante en provincias como Zamora.

Durante el curso 2024/2025 se han implantado siete nuevos ciclos formativos en la provincia, a los que se sumarán otros seis en el curso 2025/2026, en materias tan diversas como marketing y publicidad, farmacia y parafarmacia o atención a personas en situación de dependencia.

El profesorado es una de las claves del éxito educativo en Castilla y León. La comunidad lidera la inversión en formación docente, con una media de 77 horas por profesor y curso, muy por encima de la media nacional (42 horas). Esta apuesta ha permitido acreditar la competencia digital del 100% del profesorado y dotar a todos los centros educativos de su Plan Digital.

En cuanto a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en Zamora los resultados han sido igualmente sobresalientes: más del 97% de los alumnos superaron la prueba, con una nota media superior al 7, lo que demuestra la excelente preparación de los jóvenes zamoranos

El Gobierno de Mañueco ha reforzado su apuesta por la innovación educativa mediante programas como el Plan de Lectura, el Plan de Matemáticas, el impulso de las disciplinas STEM, la educación emocional y la atención a la salud mental del alumnado. También se ha ampliado el programa de actividades extraescolares en zonas rurales, que ya alcanza a más de 17.500 alumnos en 755 centros, beneficiando tanto a los estudiantes como a sus familias.