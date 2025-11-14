"Franco murió matando", recalca el historiador Pablo Fusi en Zamora

"La represión franquista no se puede minimizar ni esconder, ni silenciar, muchísimo menos glorificar de alguna forma", mantiene el historiador Juan Pablo Fusi Aizpurua, al ser preguntado por esa opinión que empieza a calar entre la población más joven española que se resume en "con Franco se vivía mejor". El experto en historia contemporánea apuntó que "Franco murió ejecutando, en marzo y septiembre de 1975", para colocar en frente el surgimiento de la banda terrorista ETA en 1968 "que declara la lucha armada contra el Estado español" en frente. Una declaración también contra la idea de España, abundó Fusi Aizpurua en su intervención en las jornadas del IEZ Florián Ocampo, organizadas para acercar a la ciudadanía un relato científico sobre la etapa de 40 años del franquismo con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, explica José Carlos de Lera.

Fusi Aizpurua explicó cómo en esos últimos años de la dictadura franquista se relajan los controles férreos del régimen sobre la población, "la gente viaja fuera, varios millones de personas, hay un cierto aperturismo" que, desde 1966, se refleja en la nueva Ley de Prensa, "mucho más en 1974 y 1975, cuando se llega a publicar quién era el tal "Isidoro" detenido en la frontera, con una foto de Felipe González borrada". Se comienza a hablar de la "platajunta, algo impensable para los que nacimos en 1945".

Las ejecuciones en masa dejan de producirse, explicó el eminente historiador vasco, lo que indica que se suaviza "la naturaleza militar y policial de los primeros años" del régimen dictatorial, aunque "hay tribunales de orden público, hay procesamiento y encarcelamiento de los líderes de Comisiones Obreras; muchos expedientes a muchos estudiantes y expulsión de algunos profesores universitarios". Se abre la cárcel concordataria de Zamora "para encarcelar a curas condenados por ser contrarios al régimen; y se dictan dos estados de excepción para el País Vasco, de 1969 en adelante", agregó. Fusi Aizpurua se refirió a la ejecución del anarquista y antifascista Salvador Puig Antich en Barcelona, en 1974 con garrote vil; las de cinco integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y a dos miembros de ETA en septiembre de 1975.

Pero insistió en que, "aunque hay represión y episodios de truculencia, rebotazos duros del régimen", no se puede haber de una etapa cruenta. El experto e investigador se refirió a esta etapa desde 1969 como de "crisis aunque Franco cree que tiene ‘todo atado y bien atado’, como dijo", convencido porque aprobó la Ley Orgánica del Estado y nombró sucesor al príncipe Felipe. El dictador "vive dividido entre el aperturismo y el inmovilismo, dentro del que está el llamado bunker, partidos como Fuerza Nueva y militares que creen que ese aperturismo es una traición a los ideales del 18 de julio".

En todo caso, quiso dejar claro que el franquismo "fue una dictadura de 40 años con todas las consecuencias, nacida de una guerra civil, durísima", resultado de "un fracaso nacional", una contienda "a la que siguió una represión muy, muy dura". Estos dos hechos "introducen características brutales que nunca antes había tenido la política española".