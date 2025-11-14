¿Qué enfermedad silenciosa afecta al 25% de población en Zamora sin que lo sepan?

Más de 12.000 personas padecen diabetes en la provincia de Zamora, pero superan las 4.000 el número de las que viven de espaldas de esta enfermedad porque los efectos tardan en manifestarse, ha explicado esta mañana el presidente de la Asociación de Diabéticos de Zamora (Adiza), José Manuel Mateos, de ahí la denominación de enfermedad silenciosa, lo que motiva que desde esta organización se inste a la ciudadanía a someterse a diagnóstico.

Algunas de esas personas habrán descubierto a lo largo de esta mañana si están entre quienes aún no tienen un diagnóstico y deben acudir a su médico gracias a la prueba gratuita