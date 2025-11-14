Las Edades del Hombre, el eclipse solar y la feria Fromago, los tres reclamos con los que Zamora invita a conocer la provincia

Tres grandes proyectos marcarán la agenda cultural y turística de la provincia de Zamora en los próximos meses: la exposición “EsperanZa” de las Edades del Hombre, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y la tercera edición de la feria internacional del queso Fromago, prevista del 17 al 20 de septiembre de 2026.

Tres reclamos en los que el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial ha incidido en su presentación en la Feria Internacional del Turismo de Interior, Intur, que se celebra hasta el domingo en Valladolid.

GALERÍA | De Zamora al cielo / Jose Luis Fernández

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha subrayado la relevancia de Las Edades del Hombre que ya han recibido más de 13.000 visitantes en las primeras semanas y permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección de 2026. “Es una muestra diferente, abierta y sorprendente, que está atrayendo a miles de personas”, ha apreciado.

El segundo gran acontecimiento será el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico único que se podrá disfrutar de manera excepcional en la provincia, especialmente en Benavente, uno de los lugares señalados por los expertos como óptimos para la observación. “Será un evento irrepetible, que ninguno de los mortales que estamos aquí volveremos a ver”, ha recalcado el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, quien además ha recordado que Zamora fue pionera en posicionar este fenómeno en Fitur 2024 como motor turístico.

El tercer proyecto de referencia será la feria internacional Fromago 2026, que celebrará su tercera edición en Zamora del 17 al 20 de septiembre. Consolidada como una cita de primer nivel, reunirá a productores, distribuidores y visitantes de todo el mundo en torno al queso y la gastronomía zamorana.

Además de estos tres ejes principales, la Diputación y los ayuntamientos presentes en Intur, Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria, han dado a conocer otras campañas complementarias como las Rutas del Vino, la promoción de la comarca de Sanabria-Carballeda, la Semana Santa y las propuestas de turismo natural y gastronómico.