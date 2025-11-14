Detenida en Zamora por robar joyas por valor de más de 10.000 euros en la casa en la que trabajaba

Una mujer ha sido detenida por robar joyas y dinero en metálico de forma continuada en la vivienda en la que trabajaba como empleada de hogar. La detenida, que aprovechaba la confianza de su empleadora para hacerse con las joyas sin que esta se diera cuenta inmediata, había vendido las mismas por más de 10.000 euros en distintos establecimientos de compro-oro.

La Policía Nacional ha detallado que las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de la víctima, en la que relató que le faltaban numerosas joyas, así como dinero que guardaba en un sobre. Además, aseguraba que la vivienda no presentaba ningún signo que hiciera pensar que hubiera entrado alguien ilegalmente. Los investigadores comprueban que las cerraduras no han sido manipuladas y deciden centrar la investigación en otras líneas.

A través de las inspecciones en establecimientos de compro-oro descubren que algunas de las joyas sustraídas habían sido vendidas por una mujer, vecina de Zamora, y que resultó ser la empleada de hogar de la denunciante. Una vez identificada y localizada, fue detenida y trasladada a dependencias policiales, recuperando en ese momento los agentes una medalla de oro con las iniciales de la víctima, a la cual se le entregó tras ser informada de la resolución de su denuncia.

La mujer fue puesta a disposición judicial y se decretó la puesta en libertad con cargos, continuando los agentes las investigaciones por si alguna de las joyas vendidas hubieran sido sustraídas de otros domicilios.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía mantener unas precauciones básicas de seguridad también en el interior de su domicilio, entre ellas, se aconseja no dejar objetos de valor al alcance de personas ajenas al núcleo familiar, guardar los objetos de valor en lugares seguros y no evidentes, llevar un registro fotográfico de las joyas y bienes más valiosos, además de conservar facturas o certificados de compra.

Estar alerta con aquellas personas que quieran acceder al domicilio para la realización de servicios, como por ejemplo, revisiones del gas, luz, etc. sin haberlo solicitado previamente.

Policía Nacional / Policía Nacional

Ante cualquier sospecha o indicio de conducta irregular debe de comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, pues ello permite una actuación más rápida y aumenta la posibilidad de que el hecho delictivo no se produzca y en su caso de la recuperación de los objetos sustraídos.

Desde la Policía Nacional se reitera su disposición para asesorar y proteger a la ciudadanía frente a cualquier amenaza y protección de su hogar.