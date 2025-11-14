Comienza este fin de semana una nueva temporada de los Juegos Escolares de Zamora

Era una fecha esperada por los más pequeños de la casa y no hará falta aguardar más para su estreno. Una temporada más, los Juegos Escolares de Zamora irán poblando los fines de semana del curso escolar con distintas actividades deportivas para las categorías de formación. Una oportunidad más de diversión para los niños y niñas de la capital, que junto a sus compañeros y amigos podrán practicar el deporte que más les gusta a medio camino entre la diversión y la competición. En este primer envite de las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Zamora junto a la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, habrá citas con el balonmano, baloncesto y el fútbol sala.

Todas las actividades lúdico-deportivas tendrán lugar a lo largo de la mañana del sábado, 15 de noviembre, en diferentes recintos de la capital. En el caso del baloncesto, los partidos se reparten entre el CIFP Ciudad de Zamora (prebenjamín, benjamín y alevín) y el Pabellón Diputación de Zamora (cadete y juvenil). Además de las estructuras de base del CB Zamora, también cuentan con equipos en alguna de las categorías los colegios Corazón de Jesús, Arias Gonzalo, Corazón de María, Corazón de Jesús y Claudio Rodríguez. En total, serán 13 encuentros los que se disputarán en esta primera jornada, con horas de inicio previstas entre las 09:00 y las 12:45.

En cuanto al balonmano, tendrá como sedes de esta primera jornada la Universidad Laboral y el Campus Viriato de la USAL. En el primer caso, acogerá encuentros de todas las categorías (prebenjamín, benjamín y alevín), mientras que el segundo solo lo hará con las citas de los más mayores (alevín). En cualquier caso, la suma de todos los partidos programados es de 14, además de la actividad mixta de los prebenjamines. En este deporte, los colegios participantes son los siguientes: San José de Calasanz, Nuestra Señora del Rocío, Candelaria, Nuestra Señora de la Paz, Medalla Milagrosa, Arias Gonzalo, Morales del Vino, La Viña, Ríomanzanas, Jacinto Benavente, Gonzalo de Berceo, Juan XXIII y Obispo Nieto.

La lista de deportes con enfrentamientos ya programados la cierra el fútbol sala, que también celebrará todos sus encuentros durante la mañana del sábado, 15 de noviembre. En este caso, el reparto de sedes se realiza entre el Pabellón Diputación de Zamora (prebenjamín-benjamín) y el Pabellón Ángel Nieto (infantil y cadete-juvenil). Con horarios repartidos entre las 09:00 y las 12:45, están representados tanto equipo formativos de clubes federados como algunos colegios. La lista completa de formaciones participantes la componen UD Pinilla Duero, River Zamora, Rácing Zamora, Inter de Alcañices, Ciudad de Toro, Corazón de María, León Felipe de Benavente, María de Molina, La Vaguada, Alfonso IX, González Allende de Toro y Claudio Rodríguez.

Jornadas de waterpolo

Por último, también habrá durante este fin de semana unas jornadas de waterpolo, aunque en este caso el domingo. Su horario es de 10 a 13 horas de la mañana y se llevarán a cabo en la Piscina de Los Almendros. Con una inscripción cerrada el 13 de noviembre, se trata de actividades formativas en las que no hay partidos como tal. En cuanto a los Juegos Escolares de Zamora, seguirán con su programación una semana más tarde para dar continuidad a un programa que se desarrollará durante todo el curso escolar, permitiendo a los más jóvenes de la provincia practicar deporte de una manera sana, amistosa y llena de aprendizaje.