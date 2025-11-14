Movilidad
Coche eléctrico: 27 puntos de recarga municipales en Zamora, gratuitos y con gestión conjunta
El Ayuntamiento adjudica a una empresa abulense la gestión de los enchufes, la mayoría de 22 kilovatios de potencia
El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la empresa abulense Fibrávila 2020 la gestión y el mantenimiento de los 27 puntos de recarga de vehículos eléctricos municipales.
La empresa ya ha formalizado el contrato, que incluye la atención de incidencias y una gestión integral las 24 horas del día los 365 días del año.
La adjudicación, a la que concurrieron dos empresas, se ha hecho por un importe de 15.947,80 euros al año y la posibilidad de prolongar el contrato hasta cuatro años.
El contrato incluye veinte puntos de recarga de 22 kilovatios de potencia, uno de 19 kw, cinco de once y uno de 7,4, todos ellos sin coste para el usuario. La adjudicataria debe diseñar una plataforma de gestión conjunta de toda la red y ofrecer atención a los usuarios.
En cuanto a la ubicación, los puntos de recarga de mayor potencia se ubican en la plaza del Mercado de Abastos uno de ellos (actualmente sin uso por las obras del mercado) y otros cinco en la cuesta del Bolón 2 bis, a la vuelta de la calle Villalpando.
También hay tres puntos de recarga de esa potencia en la calle de los Pelambres, frente al merendero del río, otros tres en la avenida Obispo Acuña, tres más en la calle Muela Quebrada, en el polígono de La Hiniesta, otros dos en la calle Puerta Nueva a la altura del número 34, a la vuelta del centro de salud, y otros tres en la avenida Zamora, en el polígono de Los Llanos.
El punto de recarga de vehículos eléctricos de 19 kw se sitúa en la calle Pico del Pájaro, en el polígono de La Hiniesta, y el de 7,4 en la plaza de Cristo Rey. Los cinco de once kilovatios se localizan en la carretera de la Aldehuela.
