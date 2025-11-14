Carmen González Rivero (Cobadu): "Si no existieran ni el campo ni la ganadería, Zamora se moriría"

Cobadu es una de las empresas más relevante de la provincia de Zamora y un exponente de éxito cooperativo en el conjunto de Castilla y León. Su crecimiento exponencial en los últimos años pone de manifiesto que el sector primario es clave en el desarrollo económico de la provincia de Zamora. Carmen González fue una de las primeras mujeres en formar parte del equipo financiero de Cobadu.

Fue la primera mujer en trabajar en Cobadu. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Vine a colocar un archivo y me quedé. En aquel momento estaba estudiando, tenía 18 años. Fue en 1982. Me trajo un primo mío, que era uno de los dos hombres que trabajaban en la oficina. Me pidió que le ayudara a ordenar unos archivos y aquí sigo. Siempre me he sentido cómoda; nunca he tenido ningún problema con ningún compañero, ni antes ni ahora, y eso que todos eran hombres.

En un entorno eminentemente masculino, ¿qué retos encontró al incorporarse?

La verdad es que ninguno. Siempre he tenido mucho carácter, así que nunca se me puso nadie por delante. Fui la única mujer durante años: cinco compañeros en fábrica y dos en la oficina. Pero nunca hubo problemas. Salíamos a cenar, compartíamos el trabajo con normalidad. Me sentí una más desde el principio.

"Fui la única mujer en la cooperativa durante varios años"

¿Cómo ha evolucionado la presencia de mujeres en Cobadu desde entonces?

Aunque costó bastante, poco a poco fueron entrando más mujeres. En los inicios solo entraban hombres a trabajar, pero con el tiempo empezaron a contratar también a mujeres, sobre todo en oficinas y laboratorio. En el resto de los departamentos seguían siendo hombres en su mayoría. Los primeros trescientos socios también eran todos hombres, ninguna mujer. Todavía, hoy en día el número y el porcentaje de socias sigue siendo muy bajo. Creo que un factor determinante es que cuando los hombres se jubilan, en muchas ocasiones, las mujeres no quieren saber nada y traspasan la titularidad directamente a los hijos.

Cobadu es hoy una de las mayores empresas de Zamora y una de las que más empleo genera. ¿Cómo ha vivido ese crecimiento desde dentro?

Ha sido un auténtico boom. Al principio éramos como una familia, muy pocos. Pero cuando empezaron a adherirse otras cooperativas, todo creció de golpe y costó adaptarse. En los últimos cinco o diez años es cuando más gente trabajadora ha entrado, y el cambio ha sido enorme.

¿Qué papel cree que desempeña el sector primario en la economía de la provincia y de las zonas rurales?

Todo. Si no existiera el campo ni la ganadería, Zamora se moriría. Aquí solo quedarían bancos y bares. Es así. El campo fija población, sostiene la economía. Si los agricultores y ganaderos dejan de producir, se acaba todo. Y no solo en Zamora: en el mundo entero. Por eso creo que la gente volverá a los pueblos, porque trabajo en las ciudades no hay para todos. Además, el sector se está profesionalizando, y eso también ayudará.

"El campo fija población, sostiene la economía"

Desde su experiencia, ¿qué valor tiene el trabajo cooperativo para el desarrollo de la provincia?

Muchísimo. Cobadu está en todos los ámbitos, siempre dispuesta a ayudar. Da igual que sea en campañas contra el hambre, incendios o cualquier otra causa. Siempre aporta, sin pedir nada a cambio. Eso no lo hacen todas las empresas y es uno de los grandes valores de la cooperativa.

¿Cree que la sociedad reconoce el esfuerzo de los agricultores, ganaderos y profesionales del campo?

No. En absoluto. No se les reconoce nada y es una pena porque sin ellos nada funcionaría.

¿Qué incentivos pueden tener los jóvenes para desarrollar su carrera en el sector primario?

Lo primero, que se les den ayudas y se les reconozcan las prácticas a nivel económico o laboral. Trabajan y no se les da nada. Así, no hay incentivo posible. Luego, cuando quieren emprender, se encuentran con un sinfín de trabas: papeleo, burocracia, falta de ayudas. Les piden documentos por todos lados... Todo son obstáculos. Lo mismo ocurre con el relevo generacional.

Después de tantos años, ¿qué le sigue ilusionando de su trabajo y de formar parte de Cobadu?

Mi trabajo me sigue gustando y eso es fundamental. Si no fuera así, no llevaría 43 años aquí. Además, me siento parte de algo que ha crecido conmigo. El ambiente de compañerismo ha sido siempre un motor importante. Aunque reconozco que echo de menos a los compañeros de antes con los que formábamos casi una familia. Me motiva ver cómo ha evolucionado la empresa, cómo hemos pasado de ser un pequeño grupo a una gran familia cooperativa que sigue mirando al futuro con ilusión.

n