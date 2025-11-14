Benavente digitaliza su oferta turística para atraer más visitantes

Benavente se ha presentado en Intur como una ciudad que combina tradición y modernidad, patrimonio y tecnología, y que se prepara para recibir a miles de turistas atraídos por su historia, su cultura y el firmamento. Atractivos que el Ayuntamiento busca consolidar a través de una importante apuesta por la digitalización de su oferta turística que pasa por la incorporación de audioguías con códigos QR en los principales monumentos y edificios emblemáticos, que permitirán al visitante acceder a información histórica y curiosidades de forma inmediata.

Además, está prevista la instalación de tótems digitales dentro del proyecto Destino Turístico Digital Inteligente, que ofrecerán información sobre la ciudad y la comarca de Benavente y los Valles, con el objetivo de que los visitantes prolonguen su estancia más allá de una visita de paso.

Novedades que la alcaldesa, Beatriz Asensio, desgranó en su presentación en el stand de Zamora en la feria dedicada al turismo de interior y entre las que también se encuentran la posibilidad de realizar una yincana a partir del año 2026. Un divertido juego de enigmas para disfrutar de rutas autoguiadas de manera distinta dirigidas tanto a los visitantes como a la comunidad educativa como recurso para conocer Benavente.

Leticia Galende / Eriz Fraile

Asimismo, el Ayuntamiento de Benavente está inmerso en un ambicioso proyecto de realidad virtual con tres vídeos. Uno dedicado a recrear digitalmente el castillo de Benavente, otro que se centra en las iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del Mercado y un tercer vídeo dedicado a descubrir el esplendor de Benavente de los siglos XV y XVI "para ver cómo era la sociedad de la época a través de acontecimientos históricos que hicieron de Benavente el patrimonio cultural que hoy tenemos a disposición del turista", detalló Asensio.

La alcaldesa también destacó la importancia de los Paseos de la Mota, cuya rehabilitación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística y que se convertirá en un espacio privilegiado "como mirador hacia la naturaleza, tanto para vecinos como para visitantes", apreció la alcaldesa.

Por último, Asensio se refirió al gran acontecimiento astronómico del 12 de agosto de 2026, el eclipse solar total que cubrirá los cielos de la provincia. La alcaldesa subrayó que este evento ya ha conseguido posicionar a la ciudad en un lugar clave gracias también a la importante apuesta que se ha hecho desde el Patronato de Turismo de la Diputación por promocionar el territorio como excelente observatorio con una campaña que comenzó en la feria Fitur, en enero del año 2024.

"Una experiencia única que nos invita en este tiempo que resta hasta ese 12 de agosto de 2026, a aprender a mirar al cielo con curiosidad, con asombro y, sobre todo, con ganas de aprender, explorando planetas, estrellas y galaxias, aprovechando la Mota como un enclave privilegiado para poder vivir ese día tan especial", enfatizó.