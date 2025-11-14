Se acabaron las caídas en la Plaza del Fresco: reparan todas las losas agrietadas
Una mujer se fracturó el peroné hace unos días por el mal estado del pavimento
Ha hecho falta que una mujer se cayera y se rompiera el peroné para que hayan reparado las losas agrietadas de la confluencia de la calle Mariano Benlliure con la Plaza del Fresco. Este suceso tuvo lugar el pasado 11 de noviembre y hoy el pavimento ya se encontraba remozado.
Este punto del centro de Zamora llevaba mucho tiempo estropeado debido al peso de las decenas de vehículos que pasan por encima todos los días. El enlosado, planeado para el paso de peatones, no soporta bien las toneladas de peso de los coches y los camiones de reparto y con el tiempo termina agrietándose, con el consiguiente peligro que supone para los viandantes.
La del pasado día 11 no fue la primera caída sucedida en este punto. Testigos del accidente aseguraron que previamente había habido muchas más, pero la de esta mujer de 40 años con rotura de peroné ha sido la más grave. En su caída también se golpeó las manos y la rodilla.
Este no es el único punto peligroso del centro de la ciudad. En todo el casco antiguo, decenas de baldosas y adoquines están fuera de lugar también por el peso de los vehículos. Y luego está el conflictivo bordillo, tan bajo que no se distingue de la calzada y provoca caídas a diario.
