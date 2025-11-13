Estos son los famosos que abrazan a Zamora

Este viernes 14 de noviembre es un día muy especial. La Casa de Zamora en Madrid celebra la gala "Madrid AbraZa", que reunirá desde las 19.00 horas en el Auditorio Mutua Madrileña a artistas y periodistas en favor de los afectados por los incendios que asolaron la provincia el pasado verano. El dúo Jambrina y Madrid, el mago Miguel de Lucas, la artista de musicales Noemí Mazo, el monologuista J. J. Vaquero así como los cantantes líricos Luis Santana y Ainhoa Arteta, harán posible este evento solidario en favor de los afectados por los incendios y que podrá verse en directo a través de la web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El evento ha contado con el apoyo de múltiples famosos y personalidades que en los últimos días han animado a participar en la gala a través de las redes sociales. Entre ellos los Hombres G, Toni Nadal, Juan del Val, Francisco Rivera, Emma García, Pipi Estrada, Makoke o las periodistas María Gómez y Alexia Rivas.

También el actor Antonio Resines animaba tanto a la participación en la gala, como a visitar Zamora, "que tiene unos sitios espectaculares".

Además de la entrada estándar, a 18 euros, los organizadores han habilitado la "entradaZa" a 50 euros que permite ocupar un lugar en las filas 3 y 4, así como una fila 0 en Caja Rural de Zamora. Todo el dinero recaudado se destinará a la recuperación de la flora, a la restauración de espacios naturales y al apoyo a la ganadería, a la agricultura, a la micología y al turismo rural.

El evento cuenta con el apoyo de Mutua Madrileña, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Cámara de Comercio de Zamora, CEOE Zamora y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.