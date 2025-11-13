Sanidad anuncia la construcción de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora

"En la provincia de Zamora, se tiene previsto disponer del proyecto para la reforma y ampliación del Centro de Salud de Villalpando e iniciar los trámites para licitar el proyecto de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora capital, una vez cedida la parcela". Se trata de una parcela cercana al actual recinto del hospital Virgen de la Concha.

Es el anuncio realizado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2026 ante la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

Previamente, Vázquez había hecho repaso de otras actuaciones realizadas en la legislatura, y mencionó, en el caso de Zamora las obras de construcción del nuevo centro de salud Parada del Molino, las obras llevadas a cabo en el de Alcañices y la base de emergencias de Benavente.

Sanidad también tiene previsto realizar mejoras en Psiquiatría del Hospital Provincial, un bloque que sí ha tenido inversiones periódicas en los últimos años, pero que va a continuar mejorando. "En Zamora, se realizarán obras para mejorar la atención de la salud mental en las dependencias del Hospital Provincial", fue textualmente lo manifestado por Alejandro Vázquez.

En cuanto a las inversiones para Emergencias Sanitarias, el consejero señaló que "se destinarán 475.000 euros para obras y equipamientos diversos, entre los que cabe destacar las obras de reforma de la Unidad de Emergencias Sanitarias Santa Elena en Zamora y mantener actualizadas el resto de las unidades de emergencias y soportes vitales de las que dispone la comunidad".

Con respecto a la unidad de ictus su puesta en marcha parece que podría ser en 2026. El alto cargo manifestó que "consolidaremos la atención al ictus. Una vez implantado el “código ictus”, que estamos optimizando, y completada la red de unidades en todas las áreas con la creación de las de Ávila, El Bierzo, Palencia y Zamora; se dispondrá de un software de apoyo a la interpretación de las exploraciones radiodiagnósticas y radio intervencionistas para un abordaje más preciso y la mejora de la toma de decisiones".