Salida de Zamora a Moraleja: Y ahora, bolardos
La Junta refuerza la línea roja de separación de los carriles en el tramo donde murió un motorista
Si hace unos días llamaba la atención la raya roja de una anchura muy superior a la habitual línea continua blanca, sea esta simple o doble, para separar los carriles y evitar adelantamientos indebidos, ahora la Consejería de Movilidad ha dado un paso más en la seguridad del ramal de salida y entrada a Zamora por la carretera autonómica CL-605, la carretera de Cañizal que une la capital con Villaralbo, Moraleja del Vino y Arcenillas.
Se trata de la colocación de bolardos sobre la raya roja que impiden físicamente la invasión del carril contrario para, por ejemplo, adelantar o acceder a la gasolinera desde el carril opuesto al habilitado para tal fin.
El grave accidente ocurrido en el lugar, que acabó con la vida de un motociclista y la constatación de que era habitual que los conductores hicieran el giro directo (e indebido) para acceder a la estación de servicio parecen ser las causas que han aconsejado esta medida de seguridad adicional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE