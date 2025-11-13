Salida de Zamora a Moraleja: Y ahora, bolardos

Si hace unos días llamaba la atención la raya roja de una anchura muy superior a la habitual línea continua blanca, sea esta simple o doble, para separar los carriles y evitar adelantamientos indebidos, ahora la Consejería de Movilidad ha dado un paso más en la seguridad del ramal de salida y entrada a Zamora por la carretera autonómica CL-605, la carretera de Cañizal que une la capital con Villaralbo, Moraleja del Vino y Arcenillas.

Se trata de la colocación de bolardos sobre la raya roja que impiden físicamente la invasión del carril contrario para, por ejemplo, adelantar o acceder a la gasolinera desde el carril opuesto al habilitado para tal fin.

El grave accidente ocurrido en el lugar, que acabó con la vida de un motociclista y la constatación de que era habitual que los conductores hicieran el giro directo (e indebido) para acceder a la estación de servicio parecen ser las causas que han aconsejado esta medida de seguridad adicional.