Recta final del saneamiento de Valorio en Zamora, cuántos miles de árboles se han plantado y cuáles se han cortado

El saneamiento del bosque de Valorio entra en su recta final con las últimas actuaciones contempladas en un proyecto municipal que, además de mejorar la salud del pulmón verde de la ciudad, lo blinda frente a la posibilidad de que se produzca un incendio forestal.

Para ello, se han abierto nuevos caminos y rutas de acceso para que los medios de extinción puedan llegar de forma más rápida y fácil a todas las zonas del bosque, en caso de que se declare un incendio.

Los trabajos, por valor de cerca de 165.000 euros y acometidos en el marco del programa Renaturaliza financiado con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad, se han dividido en dos partes, la primera llevado a cabo a principios de verano y que incluyó la corta de algunos árboles enfermos, de avanzada edad o de especies invasoras.

Para compensar esos clareos e incrementar la masa forestal del bosque zamorano en los últimos días se está procediendo a plantar nuevo arbolado.

Instalación de los nuevos toboganes. | CEDIDA

En concreto, son cerca de 4.400 los plantones que están completando el saneamiento del pulmón verde de Zamora.

Encinas, fresnos y olmos son algunas de las especies de las nuevas plantaciones. A cambio, se han talado algunos ejemplares de pino de Monterrey que suponían un peligro, algunos olmos afectados por grafiosis y ejemplares de exóticas a erradicar en la zona del arroyo, como el ailanto o árbol del cielo, falsas acacias o el arce negundo.

De forma paralela, los restos de algunas podas de ramas se han triturado para devolverlos al bosque y que sirvan para regenerar el suelo. Es "una obra valiente y con futuro", ha asegurado el alcalde, Francisco Guarido, que ha sostenido que esa regeneración servirá "para otros treinta años".

Refugios y comederos

En esta segunda fase de la actuación en Valorio también se va a instalar cartelería informativa y comederos y refugios de fauna para los quirópteros, las aves, los insectos y los micromamíferos.

Todo ello con el fin de lograr ecosistemas "más biodiversos y complejos estructuralmente". Con los claros abiertos se pretende ganar biodiversidad, aumentar la superficie de usos compatibles y fomentar una red de sendas que permita cerrar caminos no regulados abiertos por los usuarios del bosque.

De forma paralela, y en otra actuación diferente, se han renovado los tres grandes toboganes próximos a las casetas, que antes eran en forma de tubo y ahora son abiertos.