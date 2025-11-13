¿Sabes cuántas personas trabajan para la Diputación de Zamora en la provincia?

"La Diputación de Zamora mantiene un compromiso firme con el empleo, la cohesión social y el bienestar en nuestros pueblos, reforzando cada año las políticas activas que garantizan la igualdad de oportunidades y la atención a las personas". Así lo ha recalcado hoy el presidente de la institución, Javier Faúndez, tras la celebración de la Mesa Provincial del Diálogo Social, en la que han participado representantes de CEOE-CEPYME Zamora, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Durante la sesión, se ha presentado un informe detallado que refleja que los programas y servicios gestionados por la Diputación generan un impacto directo en el empleo de casi 2.400 personas en la provincia, con especial atención a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en el medio rural.

El personal propio funcionario de la Diputación de Zamora está integrado por 398 trabajadores, distribuidos entre los distintos servicios y áreas de la Institución Provincial, que garantizan el funcionamiento ordinario de los centros, programas y servicios de competencia provincial.

Por otro lado, a través de los planes de empleo y servicios prestados con otras administraciones (Servicio de Ayuda a Domicilio, Dipnamiza, Montel, Planiel, Empleacyl, Mayel...), principalmente en colaboración con la Junta de Castilla y León, se generan 625 empleos. Colaboración institucional con la Junta de Castilla y León en materia de empleo, que Faúndez ha recalcado indicando que en un solo año se ha producido un notable incremento respecto a los 542 trabajadores contratados en 2024.

A todos estos trabajadores se suman más de 1.300 empleos generados por los consorcios provinciales de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, Centro Asociado de la UNED, Escuela de Relaciones Laborales, Consorcio de Idiomas, Recogida de Residuos, Fomento Musical, además de la empresa del servicio de limpieza, adjudicataria del contrato de conservación de carreteras, Centros Municipales Integrados, Programa Crecemos y otros trabajadores de empresas que ejecutan obras de los distintos planes provinciales.

Buena sintonía a la que se añade la que la Diputación Provincial mantiene con los agentes sociales, "que permite mantener y fortalecer el tejido económico y social de la provincia", ha concluido Faúndez.