El papa León XIV conoce Zamora y la identifica como "tierra de belleza y esperanza", asegura el obispo

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha tenido la oportunidad de saludar en Roma al Papa XIV en el marco de una audiencia generar y un besamanos con el Sumo Pontífice en el que estuvo acompañado de diversas autoridades eclesiásticas y diplomáticas.

Tras haber hablado con el Santo Padre, Fernando Valera ha asegurado que el papa "ya conoce Zamora y nos identifica como una tierra con mucha belleza y esperanza". De hecho, EsperanZa es el lema inspirador y el título de la actual edición de la exposición de Las Edades del Hombre que se celebra en la ciudad y a la que al prelado zamorano le encantaría hacer de anfitrión para León XIV, aunque sea consciente de que la agenda del sucesor de Pedro y líder de la iglesia católica es muy apretada y tienen infinidad de compromisos y sería difícil que se produjera la visita.

El saludo del obispo de Zamora a León XIV tuvo lugar este miércoles pro la mañana durante una recepción, mientras que esa tarde el prelado zamorano asistió al concierto-homenaje al cardenal Merry del Val, presidido por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, según ha informado la Diócesis de Zamora.

El regalo de los sacerdotes zamoranos al papa. / Cedida

El viaje a Roma se produce pocos días después de que el Santo Padre recibía también a la delegación zamorana, compuesta por los sacerdotes Héctor Galán y Narciso Jesús Lorenzo, junto al obispo emérito de Perú, Francisco Simón.

Héctor Galán (segundo por la izquierda) y Narciso Lorenzo (tercero por la derecha), en una recepción de León XIV. / Cedida

En esa visita, los sacerdotes zamoranos entregaron personalmente al papa una curiosa fotografía con un cartel informativo de la carretera Nacional 630 que anunciaba que León estaba a 14 kilómetros y jugaba con el nombre del actual papa en "un gesto que simboliza la cercanía entre Zamora y el Vaticano", ha resaltado el Obispado de Zamora