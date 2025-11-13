Oportunidad de empleo en Zamora: se busca personal para producción y logística con incorporación inmediata

En el competitivo mundo laboral actual, encontrar oportunidades de empleo que no solo se adapten a nuestras habilidades, sino que también ofrezcan un entorno laboral seguro y beneficios atractivos, es una prioridad. A continuación, presentamos una selección de ofertas de empleo orientadas a profesionales en el sector de la producción y logística, que destacan no solo por sus posicionamientos geográficos, sino por la solidez y proyección de las empresas que las respaldan. Cada oferta ha sido cuidadosamente seleccionada para garantizar un alto nivel de profesionalidad y oportunidades reales de desarrollo.

Operario de producción de vidrio en Cabañas Raras, León

Manpower España busca para Cabañas Raras, un operario de producción de vidrio experimentado que se una a un equipo multidisciplinario enfocado en la innovación y la calidad. Esta posición requiere una atención meticulosa al detalle y una capacidad probada para operar maquinaria de última generación en la producción de vidrio. La empresa proporciona formación continua para garantizar el desarrollo profesional dentro del rol. Además, se ofrece un paquete competitivo que incluye beneficios adicionales como seguros de salud y programas de bienestar.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operario de producción de vidrio en Cabañas Raras.

Operarios/as producción industrial en Santa Cristina de la Polvorosa, Zamora

Adecco en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa acoge una emocionante oportunidad laboral para operarios de producción industrial. Buscamos profesionales con experiencia en líneas de ensamblaje y mantenimiento preventivo de maquinaria. Este puesto ofrece un entorno de trabajo dinámico y colaborativo donde la innovación es clave. La empresa, reconocida por su responsabilidad social, ofrece ventajas como flexibilidad horaria y oportunidades de crecimiento interno, apoyadas por un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operarios/as producción industrial en Santa Cristina de la Polvorosa.

Mozos/as almacén turno noche en Benavente, Zamora

En Benavente, Adecco busca mozos de almacén para turno noche una posición clave que requiere habilidades organizativas y eficiencia en la administración de inventarios. Se valorará experiencia previa en manejo de sistemas de gestión de inventarios y equipos de elevación. Se ofrece un paquete de remuneración atractivo, que incluye incentivos por rendimiento y oportunidades para avanzar en la cadena de suministro. Además, la empresa ofrece formación en seguridad y salud laboral para garantizar el bienestar de sus empleados durante el turno nocturno.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozos/as almacén turno noche en Benavente.

Operarios industriales para Zamora

En Coreses, Manpower España dispone de una nueva posición para operarios industriales en la región de Zamora. Este puesto requiere una comprensión sólida de los procesos industriales y experiencia en entornos de alta producción. La empresa apuesta por el desarrollo profesional continuado, ofreciendo cursos y certificaciones para aumentar las competencias técnicas de su equipo. Además, se proporciona un entorno de trabajo inclusivo, con políticas equitativas que favorecen la conciliación laboral y personal. El compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social son pilares fundamentales de esta organización.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operarios industriales para Zamora en Coreses.

En resumen, estas ofertas de empleo no solo presentan oportunidades claras para desarrollar una carrera en el sector de la producción y logística, sino que también aseguran un entorno de trabajo beneficioso y de apoyo, respaldado por empresas comprometidas con el crecimiento profesional y personal de sus empleados.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.