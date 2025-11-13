LA OPINIÓN retransmite la gala solidaria "Madrid AbraZa"

El dúo Jambrina y Madrid, el mago Miguel de Lucas, la artista de musicales Noemí Mazo, el monologuista J. J. Vaquero así como los cantantes líricos Luis Santana y Ainhoa Arteta, presentados por un amplio ramillete de periodistas zamoranos que residen en Madrid, harán posible la gala solidaria "Madrid AbraZa" en favor de los afectados por los incendios que asolaron la provincia el pasado verano e impulsada por la Casa de Zamora en la capital de España y que podrá verse en directo a través de la web de LA OPINIÓN -EL CORREO DE ZAMORA.

Objetivo

Esta gala surge como "una respuesta comunitaria y organizada para dar visibilidad a nuestra tierra como un territorio lleno de esperanza y posibilidades después de los duros incendios sufridos este verano" subrayan desde la Casa de Zamora en Madrid que destinará la recaudación a la recuperación de la flora, la restauración de espacios naturales y apoyo al sector primario, ganadería, agricultura, micología y turismo rural.

Entradas

La propuesta que aúna música y la palabra tendrá lugar el viernes 14 de noviembre de las 19.00 en el Auditorio Mutua Madrileña. Además de la entrada estándar, a 18 euros, los organizadores han habilitado la "entradaZa" a 50 euros que permite ocupar un lugar en las filas 3 y 4 así como una fila 0 en Caja Rural de Zamora.

Respaldo

La Casa de Zamora en Madrid ha logrado que figuras del mundo del arte, el deporte, la cultura o el periodismo respalden en las redes sociales la actividad que cuenta con el apoyo de Mutua Madrileña, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Cámara de Comercio de Zamora, CEOE Zamora y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.