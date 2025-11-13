OBK actuará el 16 de mayo en el Ramos Carrión

Corrían rumores, y eran ciertos. OBK ha incluido a Zamora en su gira "Vértigo Tour", que durante el año que viene le llevará a recorrer múltiples rincones de España. El concierto, un viaje por los 35 años de carrera del grupo, tendrá lugar el 16 de mayo en el Ramos Carrión.

Los seguidores de OBK podrán comprar las entradas a partir de este viernes, a las 12.00 horas, tanto en la taquilla como en la web del teatro y en la web oficial del grupo.