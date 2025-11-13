Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OBK actuará el 16 de mayo en el Ramos Carrión

Las entradas de la gira "Vértigo tour" salen a la venta este viernes a las 12.00 horas tanto en la taquilla como en la web del teatro

Cartel concierto OBK

Cartel concierto OBK

V. C.

Corrían rumores, y eran ciertos. OBK ha incluido a Zamora en su gira "Vértigo Tour", que durante el año que viene le llevará a recorrer múltiples rincones de España. El concierto, un viaje por los 35 años de carrera del grupo, tendrá lugar el 16 de mayo en el Ramos Carrión.

Los seguidores de OBK podrán comprar las entradas a partir de este viernes, a las 12.00 horas, tanto en la taquilla como en la web del teatro y en la web oficial del grupo.

