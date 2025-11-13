Dos militares zamoranos, protagonistas en la Real Academia de la Historia

La Real Academia de la Historia ha celebrado en Albacete un homenaje a su académico secretario, Feliciano Barrios, nacido en Madrid aunque de familia zamorana. El Doctor Sergio Rodríguez López-Ros, académico correspondiente por Zamora de la Real Academia de la Historia, ha participado en él con la ponencia “Pablo Morillo y Pablo Muñoz: dos militares zamoranos al servicio de la Monarquía Hispánica”.

Las actas se publicarán próximamente en un libro publicado por la editorial Dyckinson. El seminario se ha celebrado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, por ser el primer destino académico del doctor Feliciano Barrios Pintado, originario de Zamora, de donde son naturales sus padres y su familia hunde sus orígenes al menos desde el siglo XVI.

Homenaje al académico oriundo de Zamora Feliciano Barrios Pintado / Cedida

Feliciano Barrios Pintado (Madrid, 23 de abril de 1954) es un reconocido especialista en Historia de la Administración Pública de la Edad Moderna, Instituciones Nobiliarias e Historia del Derecho Indiano. Después de doctorarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como profesor en esta universidad, donde fue discípulo de José Antonio Escudero López y Director y Colegial de Honor del colegio mayor “Diego de Covarrubias”.

En 1986 obtiene por oposición la cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla La Mancha, universidad de la que ha sido decano (hoy honorario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo).

Pablo Morillo

Con respecto a los dos militares objeto de la ponencia, el primero es el más conocido. Se trata de Pablo Morillo y Morillo, conde de Cartagena, marqués de La Puerta, apodado El León de Sampayo o El Pacificador. Nació en la localidad zamorana de Fuentesecas, el 5 de mayo de 1775 y murió en Baréges (Francia) en 1837.

Estatua de Pablo Morillo, en Las Viñas. / JOSE LUIS FERNANDEZ

De orígenes humildes, fue un militar y marino español que se destacó en las guerras contra la Francia Revolucionaria, el Imperio británico y el Imperio napoleónico, así como en las guerras de independencia hispanoamericanas. Por su destacado desempeño en el campo de batalla, recibió las más altas condecoraciones militares de su tiempo. Fue Gobernador y capitán general de Venezuela.

Durante su etapa en la Real Armada Española participó en distintos combates, entre los que destacan la batalla del Cabo de San Vicente y la de Trafalgar.

Pablo Morillo tiene calle y estatua en Zamora (parque de las Viñas), obra de Ramón Abrantes en un proyecto impulsado por el historiador Quintín Aldea.

Pablo Muñoz

Por su parte, Pablo Muñoz de la Morena y Martínez-Zarco nació en El Toboso, en 1769, y falleció en Alcañices en 1848. Fue un militar español. Combatió en la Guerra del Rosellón y en la Guerra de las Naranjas así como en la Guerra de la Independencia española.

Alcanzó el empleo de teniente en los regimientos de caballería de Dragones de Lusitania y de milicias provinciales de Alcázar de San Juan. Se distinguió en la toma del castillo de Montesquieu-des Albéres, la batalla de Mengíbar y el sitio de Valencia. Fue condecorado por el rey Fernando VII.

Homenaje tributado al teniente Pablo Muñoz, hace una década en Alcañices, fallecido en la villa en 1948. / CHANY SEBASTIAN

Isabel II autorizó en 1845 su retiro a Alcañices, donde su hijo Manuel se había instalado en 1834. Falleció a los 79 años en la casa familiar de la calle del Hospital, a causa de una “fiebre gástrica”, habiendo otorgado testamento. Fue enterrado en el Cementerio Parroquial situado dentro de las murallas de la localidad, desde 2008 declarado Conjunto Histórico.

En 2015 el Ayuntamiento de Alcañices, con el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de El Toboso, erigió una placa en la antigua casa familiar, que descubrieron sus descendientes: “En esta casa vivió y murió Pablo Muñoz de la Morena, teniente de Caballería, héroe de la Guerra de la Independencia”.