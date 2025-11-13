Lucía Méndez: "La mayor patología del poder es el aislamiento, la falta de comunicación con la sociedad"

Incisiva, protestona, punky o avispada, con una percepción fantástica de lo que pasa, buenas fuentes y una escritura muy directa y periodística. Así definen a la periodista zamorana Lucía Méndez personas que han trabajado con ella y que la conocen muy bien, como la también periodista Ana Pastor o Miguel Ángel Rodríguez, el actual director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su espalda lleva años de trabajo y sus textos, opiniones y crónicas han acompañado a los grandes hitos políticos de las últimas cuatro décadas.

Por ello, este miércoles fue la protagonista de la docuserie "En primicia", que se emite en La 2 y en RTVE Play con el objetivo de poner sobre la mesa parte de la historia más íntima de los periodistas más destacados y relevantes de nuestro país. Junto a Lara Siscar, Lucía Méndez revisó su paso por la Secretaría de Estado de Comunicación, donde trabajó con Miguel Ángel Rodríguez y convivió con Ana Botella durante el primer Gobierno de José María Aznar.

"Durante aquella campaña electoral el nivel de información era absoluto. Había entre los periodistas y el equipo de Aznar una relación de confianza que, a su vez, no nos impedía ni criticar ni hacer crónicas nada piadosas. No nos pedían militancia ni trinchera", aseguraba Méndez, que también reconocía que tenía una relación bastante directa con Aznar. Una vez que se formó el Gobierno, llegó la oferta de pasar a ocupar un puesto en la Secretaría de Comunicación: "Mi entorno extendió sus dudas al respecto cuando me llegó la oferta. Pero a mí me movió la curiosidad por saber qué pasaba al otro lado del telón".

Méndez estuvo dos años trabajando para el Gobierno de Aznar y reconoce que aprendió muchísimo, también de las patologías del poder: "La más grande es el aislamiento que pueda tener una persona, la falta de comunicación con la sociedad. A los poderosos los que están al lado nunca les dicen las cosas malas". Pero también señalaba que con el tiempo se dio cuenta de que no era su lugar. "Lo que menos me gustaba era llamar a los periodistas a contarles películas, pero era una cosa que tenía que hacer de vez en cuando. Alguna vez probablemente me dejé llevar por la arrogancia y contesté mal, y de eso sí me arrepiento", detallaba Méndez.

Durante ese periodo de su carrera profesional echó mucho de menos la redacción, a la que regresó tras su paso por La Moncloa. "La política es muy adictiva, intensa, es el único sector del periodismo en el que hay noticias todos los días y eso te mantiene enchufado. Además, es muy interesante conocer a fondo a las personas que toman las decisiones", remarcaba.

Lucía Méndez está desde el pasado mes de febrero entre “Las Top 100 mujeres líderes en España”. Se inició profesionalmente en El Correo de Zamora, cabecera vinculada a LA OPINIÓN DE ZAMORA, dirigido en los primeros años de los '80 por Sixto Robles y después por Félix Población. Hizo las prácticas de verano. Con posterioridad, finalizados los estudios, trabajó en la Cadena Ser. Más tarde ingresó en Diario 16. Estuvo, en 1989, en la fundación de El Mundo. Tras pasar por el Gobierno de Aznar, volvió a El Mundo y fue nombrada redactora jefe de Opinión, tarea que compagina con la de columnista. Es profesora de la Universidad Camilo José Cela.