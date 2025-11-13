¿Qué hacer frente a inclemencias meteorológicas como las provocadas por la borrasca Claudia en Zamora?

A lo largo del año, son numerosas las borrascas (o DANAs) que ocurren en Europa. Algunas pasan sin pena ni gloria por diferentes países y otras incluso tienen un nombre con el que ser recordadas debido a su intensidad. Este último es el caso de 'Claudia', el tercer frente de la presente temporada otoñal que recibe nombre y el segundo al que se ha puesto esta nomenclatura desde la AEMET. La borrasca en cuestión afectará a numerosos puntos de España, obligando a que la Junta de Castilla y León declare la alerta por "fenómenos meteorológicos adversos" desde este jueves hasta el domingo, 16 de noviembre.

Esta declaración de alerta viene aparejada a los avisos de la AEMET, que han teñido la práctica totalidad de Castilla y León de amarillo durante la jornada de este jueves y que seguirán 'pintando' algunas zonas de varias provincias en los próximos días pese a la leve mejoría que se espera para el fin de semana. Ante la previsión de abundantes lluvias (hasta 80 l/m²) y fuertes rachas de viento (hasta 90 km/h), desde la propia Junta de Castilla y León han lanzado una serie de precauciones a la población. En cuanto a las recomendaciones de cara a los lugares afectados por los vendavales previstos, hay cinco puntos a tener en cuenta:

No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles

Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad

Lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro

No tocar cables ni postes del tendido eléctrico

Prestar atención a las emisoras de radio y televisión

Sin mayores previsiones de fuertes vientos a partir de este viernes, Zamora sí que vivirá un fin de semana pasado por agua, salvo que cambien las previsiones actuales de los diferentes servicios de meteorología. Por ello, los zamoranos deberán prestar aún más atención a las ocho recomendaciones referentes a situaciones que contemplen fuertes precipitaciones:

Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios, fuera del alcance del agua

Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos, agua potable y productos tóxicos en lugares altos de la vivienda, fuera del alcance del agua

Revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de materiales que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado

Tener preparada una linterna y una radio a pilas

Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada

Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes

No estacionar vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes; ni cruzar con el vehículo vados de cursos de agua

Sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil

Relativa calma el sábado

Después de varias jornadas marcadas por las incesantes lluvias y fuertes rachas de viento, el fin de semana llegará con una situación de relativa calma. De hecho, se pasará de los 30 avisos de este jueves a 'solamente' 4 durante la jornada del sábado. Además, estas advertencias por la posibilidad de lluvias prolongadas quedan focalizadas en las provincias de Salamanca y Ávila, donde se verán afectadas sus comarcas de 'Sistema Central' y 'Sur'. En el resto de puntos que conforman Castilla y León, seguirán las lluvias y habrá incluso probabilidad de tormentas en algunas provincias, aunque sin llegar en ningún caso a la persistencia de los días precedentes.