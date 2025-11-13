Faúndez abre las puertas a la disolución del Consorcio de Bomberos, pero no antes de 2027
La Diputación de Zamora ha renunciado a su materialización en esta anualidad por falta de "margen de maniobra" ante las discrepancias en la negociación con el sindicato UGT
"A lo largo de estos días he tenido alguna conversación fluida y lógicamente aquí estamos abiertos a todos". Con estas palabras el Presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha explicado hoy que no descarta la disolución del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil y, por tanto, la integración de los bomberos como personal de la institución.
No obstante, de materializarse esta posibilidad no sería antes del 1 de enero del año 2027. "Se pueden dar las circunstancias, claro que se pueden dar. Vamos a ser todos personas adultas y nos vamos a poder sentar si ellos lo requieren", ha expuesto el dirigente.
Retraso debido a que la semana pasada se optó por aplazar la disolución ante las discrepancias en la negociación con los representantes sindicales de UGT, motivadas por la demanda de un incremento de los complementos específicos que la institución rechazó. Decisión que llevó a presentar el Presupuesto para 2026 sin que los bomberos se incluyesen como funcionarios de la Diputación. "No cierro las puertas absolutamente a nadie, pero las declaraciones que hice la semana pasada estaban condicionadas por la presentación y la aprobación del presupuesto de la Diputación", ha matizado Faúndez.
En este sentido, ha detallado que para presentar el presupuesto en fecha y forma tenía que estar cerrada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla. Presupuesto que, para poder llevarlo a pleno, tienen que pasar por una serie de comisiones y unas mesas generales de negociación automáticamente. "La Diputación renunció a llevar la creación del área en esta anualidad porque ya lógicamente no teníamos margen de maniobra", ha añadido.
Por último, ha apreciado que en la Diputación "aparte de bomberos, hay otros trabajadores y otros proyectos" que requieren que el presupuesto se apruebe "en fecha y forma para que el 1 de enero esté operativo".
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE