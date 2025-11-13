Faúndez abre las puertas a la disolución del Consorcio de Bomberos, pero no antes de 2027

"A lo largo de estos días he tenido alguna conversación fluida y lógicamente aquí estamos abiertos a todos". Con estas palabras el Presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha explicado hoy que no descarta la disolución del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil y, por tanto, la integración de los bomberos como personal de la institución.

No obstante, de materializarse esta posibilidad no sería antes del 1 de enero del año 2027. "Se pueden dar las circunstancias, claro que se pueden dar. Vamos a ser todos personas adultas y nos vamos a poder sentar si ellos lo requieren", ha expuesto el dirigente.

Retraso debido a que la semana pasada se optó por aplazar la disolución ante las discrepancias en la negociación con los representantes sindicales de UGT, motivadas por la demanda de un incremento de los complementos específicos que la institución rechazó. Decisión que llevó a presentar el Presupuesto para 2026 sin que los bomberos se incluyesen como funcionarios de la Diputación. "No cierro las puertas absolutamente a nadie, pero las declaraciones que hice la semana pasada estaban condicionadas por la presentación y la aprobación del presupuesto de la Diputación", ha matizado Faúndez.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, habla con un grupo de bomberos. / José Luis Fernández / LZA

En este sentido, ha detallado que para presentar el presupuesto en fecha y forma tenía que estar cerrada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla. Presupuesto que, para poder llevarlo a pleno, tienen que pasar por una serie de comisiones y unas mesas generales de negociación automáticamente. "La Diputación renunció a llevar la creación del área en esta anualidad porque ya lógicamente no teníamos margen de maniobra", ha añadido.

Por último, ha apreciado que en la Diputación "aparte de bomberos, hay otros trabajadores y otros proyectos" que requieren que el presupuesto se apruebe "en fecha y forma para que el 1 de enero esté operativo".