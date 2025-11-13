En las entrañas de Monte la Reina, así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros

El Ministerio de Defensa ha sacado a licitación por dos millones de euros los tinglados para vehículos del nuevo cuartel de Monte la Reina y por unos 132.000 euros los pozos de abastecimiento de agua potable para atender las necesidades de la nueva infraestructura militar ubicada en el término municipal de Toro.

La de los tinglados se trata de una de las licitaciones de mayor cuantía que se realiza hasta el momento para el nuevo acuartelamiento, solo por debajo de la del vallado y el cerramiento, que se sacó a licitación por 3,6 millones de euros y finalmente se adjudicó por 2,1 millones, han informado fuentes ministeriales.

Estas inversiones son previas a los 27 millones de euros de los que la próxima semana el Ministerio de Defensa tiene previsto sacar a contratación de otras infraestructuras del nuevo acuartelamiento como los viales de acceso, las redes de telecomunicaciones, saneamiento y abastecimiento o la gasolinera del cuartel.

Defensa mantiene su intención de iniciar el próximo año las obras de la infraestructura del cuartel y que en el año 2027 esté ya listo para su puesta en funcionamiento.

El Ministerio tiene previsto invertir en ese acuartelamiento que será referente en eficiencia energética y tecnología unos 130 millones de euros y que cuente con unas 1.500 personas, según los datos facilitados esta semana por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce en una visita realizada a Zamora.

Trabajos en infraestructuras de Monte la Reina. / Cedida

La actuación permitirá recuperar unas instalaciones militares que antes estaban en desuso y en las que en los últimos años se han rehabilitado también algunas edificaciones y se han acondicionado zonas de maniobras en un proyecto enmarcado en la descentralización de la Administración que contribuye a luchar contra la despoblación en el medio rural zamorano.

La licitación que se ha realizado ahora y que acaba de publicarse en la plataforma de contratación del sector público contempla habilitar una decena de tinglados para los vehículos de las unidades de zapadores y artillería, con capacidad de entre diez y quince módulos cada uno de ellos.

El plazo de presentación de ofertas de las empresas interesadas en realizar esos trabajos que se licitan por un importe de 2.072.416,26 euros, IVA incluido, está abierto hasta el próximo 12 de diciembre mientras que la apertura de sobres con la oferta económica se abrirá el 15 de diciembre, para proceder a una propuesta de adjudicación, con el importe económico como único criterio evaluable.

Las obras de construcción de esas áreas habilitadas para guardar los vehículos y la maquinaria de zapadores y artillería está previsto que se prolonguen durante siete meses.

Los tinglados serán todos ellos idénticos entre sí y estarán diseminados por la zona sur de la parcela de Monte la Reina en la que se construirá el cuartel. Cada tinglado dispondrá de módulos de aparcamiento de vehículos militares de diferente tipología y en cada extremo estarán flanqueados por espacios más pequeños destinados a almacenes de equipos y mercancías.

Bombeo de hasta 22 litros de agua por segundo

Por otra parte, de forma paralela, el Ministerio de Defensa ha sacado a licitación la construcción de los pozos de abastecimiento de aguas subterráneas para atender las necesidades del nuevo cuartel. Se realizarán al menos tres sondeos de captación para atender las necesidades de consumo de agua de la infraestructura militar, que se estiman en un máximo diario de 250 metros cúbicos, a razón de una extracción máxima de 22,58 litros por segundo, que es la que tiene concedida el acuartelamiento. Los trabajos salen a licitación por un importe total de 132.299,77 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución de los sondeos se fija en dos meses y medio y para la presentación de ofertas se fija el mismo plazo que en el contrato de los tinglados, finalizando el plazo el día 12 de diciembre y abriendo las ofertas tres días después. Monte la Reina continúa su avance con la aspiración de ser un cuartel de referencia europea en sostenibilidad.