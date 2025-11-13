Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las enfermeras ofrecen gratis formación sobre el acoso escolar a todos los zamoranos

El Colegio celebra un curso sobre bullying y cieberacoso en las aulas abierto a los ciudadanos

El Colegio de Enfermería ofrece un curso gratis sobre acoso escolar abierto a toda la población

El Colegio de Enfermería ofrece un curso gratis sobre acoso escolar abierto a toda la población

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Concienciar y ayudar a prevenir y detectar el acoso escolar y el ciberacoso es el objetivo de un nuevo curso dirigido a la población zamorana y promovido por el Colegio Oficial de Enfermería de esta provincia. La formación, sin coste para quien la curse y con la posibilidad de realizarla en el horario que mejor se adapte a cada persona, tiene ya las inscripciones abiertas en saluslife.app/zamora y se imparte a partir del próximo miércoles día 19 de noviembre, hasta el 19 de diciembre.

Bajo el título de "El acoso escolar y el ciberacoso, ¿la nueva pandemia del siglo XXI?", el curso está dirigido a personas adultas mayores de 18 años y está abierto también a que puedan cursarlo adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años, con el consentimiento previo de sus padres o tutores.

Además de abordar el acoso escolar, conocido popularmente por su anglicismo "bullying", la formación repasa la normativa vigente en España sobre ese delito y las conductas asociadas a él, como las amenazas, las lesiones, las coacciones o la difusión de imágenes sin consentimiento.

En ese contexto se abordan las nuevas tecnologías como entes facilitadores del ciberacoso y se analiza la protección digital en España. También se trata la regulación legal tanto del acoso escolar como otros fenómenos que acechan a los menores asociados a internet y las redes sociales, como el "sexting" (envío de contenidos de tipo sexual a través del móvil o dispositivos electrónicos), y el "grooming" (engaño pederasta para ganarse la confianza de menores a través de internet y luego chantajearles emocionalmente o abusar sexualmente de ellos).

El curso, impartido por la profesional Marta Rebanal Gago, permite obtener un diploma acreditativo expedido por el Colegio Oficial de Enfermería de Zamora.

Las clases proporcionan a los participantes herramientas claras basadas en la evidencia científica y normativa para comprender, prevenir, detectar y actuar de manera eficaz frente al acoso escolar y el ciberacoso. También ofrecen recursos de apoyo como el teléfono contra el acoso escolar en España, 900 018 018, que es gratuito y funciona las 24 horas del día los 365 días del año, los chats y las líneas de ayuda de la Fundación Anar a las que se puede acceder a través de su web, o el servicio de ayuda en temas de ciberseguridad del Incibe de la línea 017, a la que también pueden recurrir las familias y los menores ante problemas relacionados con internet.

El enfermero y director del campus virtual que imparte la formación, Carlos Valdespina, ha indicado que el alumnado del curso dispondrá de un manual en formato PDF y 50 vídeos cortos y otros tantos audios. El aprendizaje está basado en píldoras audiovisuales de una duración breve, lo que favorece la retención de conocimientos, según ha destacado.

Esta nueva formación se suma a otros cursos promovidos periódicamente por el Colegio de Enfermería de Zamora, que ofrece a la ciudadanía de forma gratuita, para fomentar el conocimiento sobre diferentes temas relacionados con la salud y los cuidados.

