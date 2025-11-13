Diez años atascada la accesibilidad de la Casa Consistorial de Zamora

La aparición de los restos arqueológicos y su necesidad de conservarlos ha retrasado el proyecto de ampliación y accesibilidad de la Casa Consistorial zamorana hasta el punto de que acaban de cumplirse diez años desde que comenzó a promoverse esa actuación municipal y aún sigue sin ejecutarse. Las obras están a la espera de la actualización de precios antes de que puedan licitarse, lo que hará que sea ya un proyecto que no esté terminado antes de finalizar el actual mandato municipal. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la Plaza Mayor sigue sin tener ascensor ni accesibilidad a la planta más alta del inmueble.

La situación del proyecto se conoce cuando este jueves se ha iniciado el desbroce de los restos del cubo de la antigua muralla aparecidos en el solar destinado a la ampliación.

Los operarios de parques y jardines se han desplazado al lugar y han comenzado los trabajos justo un día después de que el PP denunciara que el Ayuntamiento no había atendido al requerimiento para que adecentara la zona que le había hecho hace tres meses la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

El concejal de Obras del Ayuntamiento, Pablo Novo, ha reconocido que esa actuación era "algo que teníamos en el debe" y que había quedado pendiente porque había otros trabajos que realizar y se dieron distintas circunstancias que retrasaron esos desbroce, la retirada de hierbas y el adecentamiento de los restos arqueológicos. "Necesitaba una limpieza innegable que hemos empezado hoy", ha admitido Novo, que ha explicado que por una "acumulación de tareas" no se había atendido aún a la petición de Patrimonio.

Sin embargo, el edil de Obras pone un pero a la denuncia pública sobre el asunto realizada el miércoles en un comunicado por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zamora. A su juicio, el PP utilizó "calificaciones completamente desproporcionadas" y por ello ha pedido públicamente a los populares que se "abstengan de hacer ese tipo de comentarios".

Pablo Novo hace esa petición a los populares con el fin de que impere "el buen clima político y de trabajo conjunto, incluso con los grupos de la oposición", que ha imperado durante todo el mandato. Por ello, ha calificado de "salidas del tiesto" las declaraciones de los populares sobre los restos arqueológicos de la trasera del Ayuntamiento y les ha solicitado "calma, de cara a mantener ese clima político tan favorable en Zamora".