Desbroces en el cubo de muralla de la trasera del Ayuntamiento de Zamora y "recado" de IU al PP tras su denuncia

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado este jueves, un día después de la denuncia formulada por el grupo popular, el desbroce de los restos del cubo de la antigua muralla de la ciudad de la trasera de la Casa Consistorial. Los operarios de parques y jardines se han desplazado al lugar y han comenzado los trabajos de desbroce de la excavación que muestra los vestigios del recinto amurallado, atendiendo de esa forma al requerimiento en ese sentido que le había hecho hace tres meses la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Zamora.

El concejal de Obras del Ayuntamiento, Pablo Novo, ha reconocido que esa actuación era "algo que teníamos en el debe" y que había quedado pendiente porque había otros trabajos que realizar y se dieron distintas circunstancias que retrasaron esos desbroce, la retirada de hierbas y el adecentamiento de los restos arqueológicos. "Necesitaba una limpieza innegable que hemos empezado hoy", ha admitido Novo, que ha explicado que por una "acumulación de tareas" no se había atendido aún a la petición de Patrimonio.

Sin embargo, el edil de Obras pone un pero a la denuncia pública sobre el asunto realizada el miércoles en un comunicado por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zamora. A su juicio, el PP utilizó "calificaciones completamente desproporcionadas" y por ello ha pedido públicamente a los populares que se "abstengan de hacer ese tipo de comentarios".

Vehículo y personal de parques y jardines, este jueves, en el solar de la trasera de la Casa Consistorial. / J. N.

Pablo Novo hace esa petición a los populares con el fin de que impere "el buen clima político y de trabajo conjunto, incluso con los grupos de la oposición", que ha imperado durante todo el mandato. Por ello, ha calificado de "salidas del tiesto" las declaraciones de los populares sobre los restos arqueológicos de la trasera del Ayuntamiento y les ha solicitado "calma, de cara a mantener ese clima político tan favorable en Zamora".

La aparición de los restos arqueológicos y su necesidad de conservarlos ha retrasado el proyecto de ampliación y accesibilidad de la Casa Consistorial zamorana, una obra que se demora desde hace diez años por ello y que está a la espera de la actualización de precios antes de que pueda volver a licitarse. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la Plaza Mayor sigue sin tener ascensor ni accesibilidad a la planta más alta del inmueble.