La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuando pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
La espectacular cabalgata llega a cinco ciudades de Castilla y León en 2025
La popular cabalgata de Papá Noel, la Cabalgaza, regresa una Navidad más para hacer las delicias de pequeños y mayores. Una de las citas que ya se ha convertido en imprescindibles gracias a la empresa Ganaderos de Zamora.
En total, se celebrarán cinco desfiles llenos de luz, magia y color que llenarán de ilusión las calles de Zamora, Valladolid, León, Salamanca y Palencia. Papa Noel y su séquito ya se preparan para repartir piruletas a todos los que se acerquen a disfrutar de la Cabalgaza.
La primera ciudad que disfrutará de la visita de Papá Noel será Valladolid el sábado 13 de diciembre. A continuación, el domingo 14 de diciembre, los habitantes de Palencia podrán descubrir cómo es el cortejo de este año.
Las vistosas carrozas se desplazarán días después, concretamente el sábado 20 de diciembre, hasta León. Al día siguiente, la comitiva promovida por Lecha Gaza llegará a Salamanca.
Como es habitual, Zamora será la última parada del recorrido de Papá Noel, la noche previa a la Nochebuena, el martes 23 de diciembre, el centro de la ciudad será testigo de la famosa Cabalgaza congregando a miles de personas en las calles.
Decoración navideña
La ciudad de Zamora ya está preparada para el encendido de luces que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. Apertura de las fiestas que se acompañará de un magosto con degustación de castañas de Aliste y bailes tradicionales.
La Plaza Mayor ya está vestida para la ocasión con la instalación de las letras luminosas de Zamora, testigo de cientos y cientos de selfies cada Navidad. "Las letras de Zamora se han convertido en un clásico que no queremos alterar", indica el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.
No obstante, habrá alguna que otra sorpresa en la decoración como los arcos que contarán con nuevos diseños, puesto que el contrato exige a la empresa adjudicataria renovar las propuestas para no repetir a la siguiente temporada. También, habrá modificaciones en otras figuras pensadas para los selfies, con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias fotográficas en las calles que capten la atención de ciudadanos y visitantes, animándoles a compartir sus imágenes en redes sociales para impulsar la promoción de Zamora en estas fechas tan especiales del año.
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE